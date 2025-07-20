Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/plen-2030258414.html
Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ
Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ - РИА Новости, 20.07.2025
Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ
Добровольно сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ власти Украины прекращают начислять ежемесячные денежные выплаты, сообщила старший офицер отдела денежного... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:02:00+03:00
2025-07-20T13:02:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832318267_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_96eb20ebe5667cddc6aeb01f0efae142.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Добровольно сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ власти Украины прекращают начислять ежемесячные денежные выплаты, сообщила старший офицер отдела денежного обеспечения департамента социального обеспечения ВСУ Оксана Леконцева. "Если мы будем говорить о военнослужащем, в случае добровольной сдачи в плен, денежные выплаты не начисляются, если будут выявлены обстоятельства (сдачи в плен - ред.) - у нас прекращается сохранение денежного обеспечения за военнослужащим", - сказала Леконцева в видео, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины. По ее словам, для установления факта сдачи военного в плен проводится служебное расследование. "Подтверждается актом служебного расследования, но это до самой выплаты", - заявила она.
https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832318267_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_b14789f547c6ece81ed332154def0541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ

Минобороны Украины: сдавшимся в плен военным прекращают начислять выплаты

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Добровольно сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ власти Украины прекращают начислять ежемесячные денежные выплаты, сообщила старший офицер отдела денежного обеспечения департамента социального обеспечения ВСУ Оксана Леконцева.
"Если мы будем говорить о военнослужащем, в случае добровольной сдачи в плен, денежные выплаты не начисляются, если будут выявлены обстоятельства (сдачи в плен - ред.) - у нас прекращается сохранение денежного обеспечения за военнослужащим", - сказала Леконцева в видео, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.
По ее словам, для установления факта сдачи военного в плен проводится служебное расследование. "Подтверждается актом служебного расследования, но это до самой выплаты", - заявила она.
Украинский военнопленный о мобилизации - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Они даже мертвыми привозят": пленный ВСУ о мобилизации на Украине
19 июля, 11:57
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала