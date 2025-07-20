https://ria.ru/20250720/plen-2030258414.html

Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ

Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ - РИА Новости, 20.07.2025

Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ

Добровольно сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ власти Украины прекращают начислять ежемесячные денежные выплаты, сообщила старший офицер отдела денежного... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:02:00+03:00

2025-07-20T13:02:00+03:00

2025-07-20T13:02:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832318267_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_96eb20ebe5667cddc6aeb01f0efae142.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Добровольно сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ власти Украины прекращают начислять ежемесячные денежные выплаты, сообщила старший офицер отдела денежного обеспечения департамента социального обеспечения ВСУ Оксана Леконцева. "Если мы будем говорить о военнослужащем, в случае добровольной сдачи в плен, денежные выплаты не начисляются, если будут выявлены обстоятельства (сдачи в плен - ред.) - у нас прекращается сохранение денежного обеспечения за военнослужащим", - сказала Леконцева в видео, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины. По ее словам, для установления факта сдачи военного в плен проводится служебное расследование. "Подтверждается актом служебного расследования, но это до самой выплаты", - заявила она.

https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины