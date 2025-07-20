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Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ
Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ - РИА Новости, 20.07.2025
Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ
Добровольно сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ власти Украины прекращают начислять ежемесячные денежные выплаты, сообщила старший офицер отдела денежного... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:02:00+03:00
2025-07-20T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Добровольно сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ власти Украины прекращают начислять ежемесячные денежные выплаты, сообщила старший офицер отдела денежного обеспечения департамента социального обеспечения ВСУ Оксана Леконцева. "Если мы будем говорить о военнослужащем, в случае добровольной сдачи в плен, денежные выплаты не начисляются, если будут выявлены обстоятельства (сдачи в плен - ред.) - у нас прекращается сохранение денежного обеспечения за военнослужащим", - сказала Леконцева в видео, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины. По ее словам, для установления факта сдачи военного в плен проводится служебное расследование. "Подтверждается актом служебного расследования, но это до самой выплаты", - заявила она.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ
Минобороны Украины: сдавшимся в плен военным прекращают начислять выплаты
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Добровольно сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ власти Украины прекращают начислять ежемесячные денежные выплаты, сообщила старший офицер отдела денежного обеспечения департамента социального обеспечения ВСУ Оксана Леконцева.
"Если мы будем говорить о военнослужащем, в случае добровольной сдачи в плен, денежные выплаты не начисляются, если будут выявлены обстоятельства (сдачи в плен - ред.) - у нас прекращается сохранение денежного обеспечения за военнослужащим", - сказала Леконцева в видео, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.
По ее словам, для установления факта сдачи военного в плен проводится служебное расследование. "Подтверждается актом служебного расследования, но это до самой выплаты", - заявила она.