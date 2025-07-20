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Китай поставил в Россию рекордное количество пива - РИА Новости, 20.07.2025
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13:18 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/pivo-2030260477.html
Китай поставил в Россию рекордное количество пива
Китай поставил в Россию рекордное количество пива - РИА Новости, 20.07.2025
Китай поставил в Россию рекордное количество пива
Китай в июне поставил в Россию 4,9 миллиона литров пива, что стало новым максимумом для двусторонней торговли, следует из данных китайской таможни, которые... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:18:00+03:00
2025-07-20T13:18:00+03:00
россия
китай
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Китай в июне поставил в Россию 4,9 миллиона литров пива, что стало новым максимумом для двусторонней торговли, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Россия в начале лета приобрела 4,9 миллиона литров китайского пива, что в 1,4 раза больше майского уровня. Стоимость этих закупок выросла даже немного больше – в 1,5 раза, до 4,5 миллиона долларов. Оба показателя стали рекордными. Всего за шесть месяцев текущего года китайские поставщики продали на российский рынок 20,1 миллиона литров пенного напитка на 18 миллионов долларов, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее как в физическом, так и денежном выражениях. Всего Китай в июне поставил другим странам 89,8 миллиона литров пива на 64,4 миллиона долларов против 79,3 миллиона литров на 56,5 миллиона месяцем ранее.
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россия, китай
Россия, Китай
Китай поставил в Россию рекордное количество пива

Китай в июне поставил в Россию 4,9 миллиона литров пива

© Depositphotos.com / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Depositphotos.com / bogdan.hoda
Бармен наливает пиво в кружку. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Китай в июне поставил в Россию 4,9 миллиона литров пива, что стало новым максимумом для двусторонней торговли, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Россия в начале лета приобрела 4,9 миллиона литров китайского пива, что в 1,4 раза больше майского уровня. Стоимость этих закупок выросла даже немного больше – в 1,5 раза, до 4,5 миллиона долларов. Оба показателя стали рекордными.
Всего за шесть месяцев текущего года китайские поставщики продали на российский рынок 20,1 миллиона литров пенного напитка на 18 миллионов долларов, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее как в физическом, так и денежном выражениях.
Всего Китай в июне поставил другим странам 89,8 миллиона литров пива на 64,4 миллиона долларов против 79,3 миллиона литров на 56,5 миллиона месяцем ранее.
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