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Китай поставил в Россию рекордное количество пива
Китай поставил в Россию рекордное количество пива - РИА Новости, 20.07.2025
Китай поставил в Россию рекордное количество пива
Китай в июне поставил в Россию 4,9 миллиона литров пива, что стало новым максимумом для двусторонней торговли, следует из данных китайской таможни, которые... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:18:00+03:00
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2025-07-20T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Китай в июне поставил в Россию 4,9 миллиона литров пива, что стало новым максимумом для двусторонней торговли, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Россия в начале лета приобрела 4,9 миллиона литров китайского пива, что в 1,4 раза больше майского уровня. Стоимость этих закупок выросла даже немного больше – в 1,5 раза, до 4,5 миллиона долларов. Оба показателя стали рекордными. Всего за шесть месяцев текущего года китайские поставщики продали на российский рынок 20,1 миллиона литров пенного напитка на 18 миллионов долларов, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее как в физическом, так и денежном выражениях. Всего Китай в июне поставил другим странам 89,8 миллиона литров пива на 64,4 миллиона долларов против 79,3 миллиона литров на 56,5 миллиона месяцем ранее.
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россия, китай
Китай поставил в Россию рекордное количество пива
Китай в июне поставил в Россию 4,9 миллиона литров пива