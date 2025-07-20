https://ria.ru/20250720/pisatel-2030219897.html

Российский писатель Олег Рой внесен в базу украинского "Миротворца"

Российский писатель Олег Рой внесен в базу украинского "Миротворца" - РИА Новости, 20.07.2025

Российский писатель Олег Рой внесен в базу украинского "Миротворца"

Российский писатель, автор книги "Время героев" Олег Рой попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за якобы пропаганду войны, "публичную РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T02:35:00+03:00

2025-07-20T02:35:00+03:00

2025-07-20T02:35:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российский писатель, автор книги "Время героев" Олег Рой попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за якобы пропаганду войны, "публичную поддержку российской агрессии" и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, выяснило РИА Новости. Как утверждается на сайте, писатель якобы принимал участие в мероприятиях, "направленных на героизацию военных преступников, принимавших участие в убийствах мирных граждан Украины, уничтожении городов и сел Украины", а также в "пропагандистских мероприятиях России". Кроме того, Рой назван соучастником "преступлений российской власти против Украины и ее граждан". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250705/khodchenkova-2027329454.html

https://ria.ru/20250712/mirovtorets-2028733434.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, олег рой, дунья миятович, мария захарова, обсе