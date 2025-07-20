Рейтинг@Mail.ru
Российский писатель Олег Рой внесен в базу украинского "Миротворца" - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/pisatel-2030219897.html
Российский писатель Олег Рой внесен в базу украинского "Миротворца"
Российский писатель Олег Рой внесен в базу украинского "Миротворца" - РИА Новости, 20.07.2025
Российский писатель Олег Рой внесен в базу украинского "Миротворца"
Российский писатель, автор книги "Время героев" Олег Рой попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за якобы пропаганду войны, "публичную РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T02:35:00+03:00
2025-07-20T02:35:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
олег рой
дунья миятович
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134324_0:214:1200:889_1920x0_80_0_0_1f26c8636c644d25f79b6c214b518ada.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российский писатель, автор книги "Время героев" Олег Рой попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за якобы пропаганду войны, "публичную поддержку российской агрессии" и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, выяснило РИА Новости. Как утверждается на сайте, писатель якобы принимал участие в мероприятиях, "направленных на героизацию военных преступников, принимавших участие в убийствах мирных граждан Украины, уничтожении городов и сел Украины", а также в "пропагандистских мероприятиях России". Кроме того, Рой назван соучастником "преступлений российской власти против Украины и ее граждан". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250705/khodchenkova-2027329454.html
https://ria.ru/20250712/mirovtorets-2028733434.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134324_0:101:1200:1001_1920x0_80_0_0_9466e531b075d7855c75ddb796d3a6ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, олег рой, дунья миятович, мария захарова, обсе
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Олег Рой, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
Российский писатель Олег Рой внесен в базу украинского "Миротворца"

Олега Роя внесли в базу "Миротворца" за якобы пропаганду войны

© Фото : Из личного архива Олега РояОлег Рой
Олег Рой - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : Из личного архива Олега Роя
Олег Рой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российский писатель, автор книги "Время героев" Олег Рой попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за якобы пропаганду войны, "публичную поддержку российской агрессии" и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, выяснило РИА Новости.
Как утверждается на сайте, писатель якобы принимал участие в мероприятиях, "направленных на героизацию военных преступников, принимавших участие в убийствах мирных граждан Украины, уничтожении городов и сел Украины", а также в "пропагандистских мероприятиях России". Кроме того, Рой назван соучастником "преступлений российской власти против Украины и ее граждан".
Светлана Ходченкова - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Партнершу Зеленского внесли в базу украинского "Миротворца"
5 июля, 03:07
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Константин Ивлев - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Шеф-повар Константин Ивлев находится в базе украинского "Миротворца"
12 июля, 10:52
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОлег РойДунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала