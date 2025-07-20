https://ria.ru/20250720/peskov-2030264697.html
Песков рассказал, когда у Германии начнутся проблемы с вооружением Украины
Песков рассказал, когда у Германии начнутся проблемы с вооружением Украины - РИА Новости, 20.07.2025
Песков рассказал, когда у Германии начнутся проблемы с вооружением Украины
Как только Германия поймёт, что ей фактически в одиночку придётся оплачивать поставки вооружений для Украины, там тоже начнутся проблемы, считает... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:08:00+03:00
2025-07-20T14:08:00+03:00
2025-07-20T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Как только Германия поймёт, что ей фактически в одиночку придётся оплачивать поставки вооружений для Украины, там тоже начнутся проблемы, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я думаю, что как только Германия поймёт, что ей фактически в одиночку придётся всё оплачивать, и там начнутся проблемы", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250720/peskov-2030257855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, дмитрий песков
В мире, Германия, Украина, Дмитрий Песков
Песков рассказал, когда у Германии начнутся проблемы с вооружением Украины
Песков: у ФРГ будут проблемы, когда она поймет, что вооружает Украину в одиночку