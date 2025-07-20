https://ria.ru/20250720/peskov-2030264697.html

Песков рассказал, когда у Германии начнутся проблемы с вооружением Украины

Песков рассказал, когда у Германии начнутся проблемы с вооружением Украины - РИА Новости, 20.07.2025

Песков рассказал, когда у Германии начнутся проблемы с вооружением Украины

Как только Германия поймёт, что ей фактически в одиночку придётся оплачивать поставки вооружений для Украины, там тоже начнутся проблемы, считает... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:08:00+03:00

2025-07-20T14:08:00+03:00

2025-07-20T14:18:00+03:00

в мире

германия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Как только Германия поймёт, что ей фактически в одиночку придётся оплачивать поставки вооружений для Украины, там тоже начнутся проблемы, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я думаю, что как только Германия поймёт, что ей фактически в одиночку придётся всё оплачивать, и там начнутся проблемы", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250720/peskov-2030257855.html

германия

украина

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Наталья Макарова

в мире, германия, украина, дмитрий песков