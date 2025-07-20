https://ria.ru/20250720/peskov-2030264608.html

Германия не сможет одна платить за оружие для Украины, заявил Песков

Германия не сможет одна платить за оружие для Украины, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025

Германия не сможет одна платить за оружие для Украины, заявил Песков

Германия - это экономический локомотив Европы, но и он не сможет в одиночку нести бремя оплаты поставок вооружений Украине, считает пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:08:00+03:00

2025-07-20T14:08:00+03:00

2025-07-20T14:20:00+03:00

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дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Германия - это экономический локомотив Европы, но и он не сможет в одиночку нести бремя оплаты поставок вооружений Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, Германия - это крупнейшая экономика мира. Германия - это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое бремя финансовое в одиночку. Сломаются", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250720/peskov-2030264324.html

германия

украина

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в мире, германия, украина, европа, павел зарубин, дмитрий песков