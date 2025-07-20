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ЕС пытается представить Россию исчадием ада, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025
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13:59 20.07.2025 (обновлено: 14:26 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/peskov-2030264324.html
ЕС пытается представить Россию исчадием ада, заявил Песков
ЕС пытается представить Россию исчадием ада, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025
ЕС пытается представить Россию исчадием ада, заявил Песков
ЕС проводит работу, чтобы представить Россию "исчадием ада", создают из нее образ врага, чтобы обеспечить продолжение войны, считает пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:59:00+03:00
2025-07-20T14:26:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. ЕС проводит работу, чтобы представить Россию "исчадием ада", создают из нее образ врага, чтобы обеспечить продолжение войны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Создают для себя врага, проводят такую концентрированную профессиональную работу и в своем обществе, и за рубежом с тем, чтобы представить Россию в качестве исчадия ада. И для того, чтобы обеспечить продолжение войны, чтобы все-таки подавить Россию, и происходит эта вот дискуссия насчет того, кто будет оплачивать праздник", - сказал Песков в интервью журналисту России 1 Павлу Зарубину, говоря об обсуждениях новой схемы поставок западных вооружений Украине.
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россия, евросоюз, в мире, дмитрий песков
Россия, Евросоюз, В мире, Дмитрий Песков
ЕС пытается представить Россию исчадием ада, заявил Песков

Песков: ЕС создает образ врага в виде России ради продолжения войны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. ЕС проводит работу, чтобы представить Россию "исчадием ада", создают из нее образ врага, чтобы обеспечить продолжение войны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Создают для себя врага, проводят такую концентрированную профессиональную работу и в своем обществе, и за рубежом с тем, чтобы представить Россию в качестве исчадия ада. И для того, чтобы обеспечить продолжение войны, чтобы все-таки подавить Россию, и происходит эта вот дискуссия насчет того, кто будет оплачивать праздник", - сказал Песков в интервью журналисту России 1 Павлу Зарубину, говоря об обсуждениях новой схемы поставок западных вооружений Украине.
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РоссияЕвросоюзВ миреДмитрий Песков
 
 
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