https://ria.ru/20250720/peskov-2030257855.html

Песков прокомментировал настроения Европы по поставкам вооружений Украине

Песков прокомментировал настроения Европы по поставкам вооружений Украине - РИА Новости, 20.07.2025

Песков прокомментировал настроения Европы по поставкам вооружений Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о настроениях в Европе по вопросу поставок вооружений Украине, назвал это в целом очень опасной тенденцией, РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:54:00+03:00

2025-07-20T12:54:00+03:00

2025-07-20T13:00:00+03:00

европа

украина

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в мире

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о настроениях в Европе по вопросу поставок вооружений Украине, назвал это в целом очень опасной тенденцией, которую учитывает Россия и исходя из этого строит свои планы."Тенденция, в целом, конечно, очень плохая и очень опасная. И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Как отметил пресс-секретарь президента РФ, ряд западных стран проводят концентрированную профессиональную работу по представлению России "в качестве исчадия ада" как внутри своих государств, так и за рубежом.При этом он указал на возникшие противоречия между европейскими странами по вопросу того, кто будет закупать оружие для борьбы против РФ."Это говорит о том, что антироссийский и милитаристский экстаз, слава Богу, не находит общего понимания пока еще", - добавил Песков .

https://ria.ru/20250720/merts-2030251710.html

европа

украина

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европа, украина, россия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин