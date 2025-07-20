https://ria.ru/20250720/peskov-2030253527.html

Песков рассказал, чего могут достичь Путин и Трамп на личной встрече

Песков рассказал, чего могут достичь Путин и Трамп на личной встрече - РИА Новости, 20.07.2025

Песков рассказал, чего могут достичь Путин и Трамп на личной встрече

Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа обязательно состоится, на ней президенты могут зафиксировать крупные договоренности, заявил представитель... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:06:00+03:00

2025-07-20T12:06:00+03:00

2025-07-20T13:50:00+03:00

политика

владимир путин

дональд трамп

украина

россия

вашингтон (штат)

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152471/01/1524710196_0:201:3179:1989_1920x0_80_0_0_3dc7fe3f388626b8ddf63a10adc6414d.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа обязательно состоится, на ней президенты могут зафиксировать крупные договоренности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Возможно, она (встреча. — Прим. ред.) будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало. Эту работу еще только предстоит сделать", — отметил он.Другие заявления Пескова"Трамп — президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает намерения делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию"."Наши цели понятны, очевидны, они не меняются".

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html

украина

россия

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, владимир путин, дональд трамп, украина, россия, вашингтон (штат), сша, дмитрий песков