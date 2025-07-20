Песков рассказал, чего могут достичь Путин и Трамп на личной встрече
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018 года
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018 года. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа обязательно состоится, на ней президенты могут зафиксировать крупные договоренности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Возможно, она (встреча. — Прим. ред.) будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало. Эту работу еще только предстоит сделать", — отметил он.
Другие заявления Пескова
- Последняя беседа Путина и Трампа — это прагматичный разговор людей, жестко стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.
- Украинское урегулирование — длительный и непростой процесс, требующий усилий, в Вашингтоне все лучше это понимают:
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"Трамп — президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает намерения делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию".
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"Наши цели понятны, очевидны, они не меняются".