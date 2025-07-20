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Песков рассказал, чего могут достичь Путин и Трамп на личной встрече - РИА Новости, 20.07.2025
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12:06 20.07.2025 (обновлено: 13:50 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/peskov-2030253527.html
Песков рассказал, чего могут достичь Путин и Трамп на личной встрече
Песков рассказал, чего могут достичь Путин и Трамп на личной встрече - РИА Новости, 20.07.2025
Песков рассказал, чего могут достичь Путин и Трамп на личной встрече
Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа обязательно состоится, на ней президенты могут зафиксировать крупные договоренности, заявил представитель... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:06:00+03:00
2025-07-20T13:50:00+03:00
политика
владимир путин
дональд трамп
украина
россия
вашингтон (штат)
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа обязательно состоится, на ней президенты могут зафиксировать крупные договоренности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Возможно, она (встреча. — Прим. ред.) будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало. Эту работу еще только предстоит сделать", — отметил он.Другие заявления Пескова&quot;Трамп — президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает намерения делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию&quot;.&quot;Наши цели понятны, очевидны, они не меняются&quot;.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html
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политика, владимир путин, дональд трамп, украина, россия, вашингтон (штат), сша, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина, Россия, Вашингтон (штат), США, Дмитрий Песков

Песков рассказал, чего могут достичь Путин и Трамп на личной встрече

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018 года
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018 года - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018 года. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа обязательно состоится, на ней президенты могут зафиксировать крупные договоренности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Возможно, она (встреча. — Прим. ред.) будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало. Эту работу еще только предстоит сделать", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
А теперь — дискотека: Трамп признал победу России на Украине
16 июля, 08:00
Другие заявления Пескова
  • Последняя беседа Путина и Трампа — это прагматичный разговор людей, жестко стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.
  • Украинское урегулирование — длительный и непростой процесс, требующий усилий, в Вашингтоне все лучше это понимают:
«

"Трамп — президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает намерения делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Представитель Кремля
  • Путин не раз говорил о желании как можно скорее перевести ситуацию на Украине в мирное русло.
  • Россия готова двигаться быстро в этом вопросе, но главное для Москвы — достижение своих целей:
«

"Наши цели понятны, очевидны, они не меняются".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Представитель Кремля
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Трамп одобрил: Украина готовит наступление, которое переломит ход войны
Вчера, 08:00
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампУкраинаРоссияВашингтон (штат)СШАДмитрий Песков
 
 
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