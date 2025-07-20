https://ria.ru/20250720/peskov-2030253279.html

Россия готова двигаться к украинскому урегулированию, заявил Песков

Россия готова двигаться к украинскому урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025

Россия готова двигаться к украинскому урегулированию, заявил Песков

Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы является достижение своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:02:00+03:00

2025-07-20T12:02:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы является достижение своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия готова двигаться быстро. Нам главное достичь своих целей", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявления президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. "Наши цели понятны, они очевидны, они не меняются", - добавил он.

https://ria.ru/20250720/peregovory-2030229412.html

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в мире, москва, сша, дональд трамп, павел зарубин, дмитрий песков, россия