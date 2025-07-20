https://ria.ru/20250720/peskov-2030253018.html

Путин не раз говорил о мирном урегулировании на Украине, заявил Песков

Путин не раз говорил о мирном урегулировании на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025

Путин не раз говорил о мирном урегулировании на Украине, заявил Песков

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своем желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T11:57:00+03:00

2025-07-20T11:57:00+03:00

2025-07-20T11:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своем желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250720/peskov-2030251937.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин