https://ria.ru/20250720/peskov-2030253018.html
Путин не раз говорил о мирном урегулировании на Украине, заявил Песков
Путин не раз говорил о мирном урегулировании на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025
Путин не раз говорил о мирном урегулировании на Украине, заявил Песков
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своем желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:57:00+03:00
2025-07-20T11:57:00+03:00
2025-07-20T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своем желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250720/peskov-2030251937.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин не раз говорил о мирном урегулировании на Украине, заявил Песков
Песков: Путин не раз призывал перевести урегулирование на Украине в мирное русло