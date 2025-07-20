Рейтинг@Mail.ru
Путин не раз говорил о мирном урегулировании на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/peskov-2030253018.html
Путин не раз говорил о мирном урегулировании на Украине, заявил Песков
Путин не раз говорил о мирном урегулировании на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025
Путин не раз говорил о мирном урегулировании на Украине, заявил Песков
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своем желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:57:00+03:00
2025-07-20T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025879481_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_887d2145ece0491f608c7ca4d7d14793.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своем желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250720/peskov-2030251937.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025879481_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_7edf11a7b7bda7d067e1d108cd4c2faa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин не раз говорил о мирном урегулировании на Украине, заявил Песков

Песков: Путин не раз призывал перевести урегулирование на Украине в мирное русло

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своем желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования, заявил Песков
Вчера, 11:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала