https://ria.ru/20250720/peskov-2030252619.html
Песков прокомментировал последний разговор Путина и Трампа
Песков прокомментировал последний разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 20.07.2025
Песков прокомментировал последний разговор Путина и Трампа
Состоявшийся 3 июля телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным, заявил представитель Кремля Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:54:00+03:00
2025-07-20T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Состоявшийся 3 июля телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга", — сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля. Президенты обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы двустороннего сотрудничества. Российский лидер поздравил главу Белого дома с Днем независимости. Переговоры продолжались почти час.
https://ria.ru/20250720/telegraph-2030240856.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал последний разговор Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп стоят на своих позициях, но готовы слушать