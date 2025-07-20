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Песков прокомментировал последний разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 20.07.2025
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11:54 20.07.2025 (обновлено: 13:18 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/peskov-2030252619.html
Песков прокомментировал последний разговор Путина и Трампа
Песков прокомментировал последний разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 20.07.2025
Песков прокомментировал последний разговор Путина и Трампа
Состоявшийся 3 июля телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным, заявил представитель Кремля Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:54:00+03:00
2025-07-20T13:18:00+03:00
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россия
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владимир путин
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Состоявшийся 3 июля телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга", — сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля. Президенты обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы двустороннего сотрудничества. Российский лидер поздравил главу Белого дома с Днем независимости. Переговоры продолжались почти час.
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в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал последний разговор Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп стоят на своих позициях, но готовы слушать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Состоявшийся 3 июля телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга", — сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля. Президенты обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы двустороннего сотрудничества. Российский лидер поздравил главу Белого дома с Днем независимости. Переговоры продолжались почти час.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
На Западе испугались реакции России на ультиматум Трампа
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В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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