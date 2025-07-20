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Непростой процесс украинского урегулирования требует усилий, заявил Песков
Непростой процесс украинского урегулирования требует усилий, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025
Непростой процесс украинского урегулирования требует усилий, заявил Песков
Украинское урегулирование - длительный и непростой процесс, он требует усилий, в Вашингтоне начинают все больше это понимать, считает пресс-секретарь президента РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:48:00+03:00
2025-07-20T11:48:00+03:00
2025-07-20T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинское урегулирование - длительный и непростой процесс, он требует усилий, в Вашингтоне начинают все больше это понимать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это длительный процесс, он требует усилий. Он непрост. И скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250720/merts-2030251710.html
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в мире, вашингтон (штат), россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Непростой процесс украинского урегулирования требует усилий, заявил Песков
Песков: длительный и непростой процесс украинского урегулирования требует усилий