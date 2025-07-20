https://ria.ru/20250720/peskov-2030250981.html
Песков не исключил заключения договоренностей на встрече Путина и Трампа
Песков не исключил заключения договоренностей на встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 20.07.2025
Песков не исключил заключения договоренностей на встрече Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, и со временем она обязательно случится, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:43:00+03:00
2025-07-20T11:43:00+03:00
2025-07-20T12:08:00+03:00
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, и со временем она обязательно случится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она (встреча - ред.) возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Песков отметил, что Путин и Трамп в ходе возможной личной встречи могут зафиксировать "крупные договоренности"."Возможно, она (встреча - ред.) будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что работу по выработке крупных договоренностей между РФ и США еще только предстоит провести."Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало. Эту работу еще только предстоит сделать", - отметил Песков.
https://ria.ru/20250720/tramp-2030217829.html
https://ria.ru/20250720/ultimatum-2030248869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков не исключил заключения договоренностей на встрече Путина и Трампа
Песков не исключил заключения крупных договоренностей на встрече Путина и Трампа