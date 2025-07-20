https://ria.ru/20250720/peregovory-2030266913.html
Площадкой для переговоров с Украиной остается Стамбул, сообщил источник
Площадкой для переговоров с Украиной остается Стамбул, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2025
Площадкой для переговоров с Украиной остается Стамбул, сообщил источник
Местом встречи российской и украинской делегаций по-прежнему будет Стамбул, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:34:00+03:00
2025-07-20T14:34:00+03:00
2025-07-20T16:27:00+03:00
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СТАМБУЛ, 20 июл — РИА Новости. Местом встречи российской и украинской делегаций по-прежнему будет Стамбул, сообщил РИА Новости источник."Переговорной площадкой остается Стамбул", — рассказал собеседник агентства. Накануне Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил Москве провести очередную встречу на следующей неделе.Источник РИА Новости в российской переговорной группе подтвердил эту информацию. По его словам, Москва давно готова, сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата скоро появится.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что переговоры "подвисли" из-за действий Украины — там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече.Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250716/peregovory-2029510269.html
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Украина, Стамбул, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Мария Захарова, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Москва
Площадкой для переговоров с Украиной остается Стамбул, сообщил источник
Площадкой для переговоров между Россией и Украиной остается Стамбул