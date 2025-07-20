https://ria.ru/20250720/peregovory-2030266913.html

Площадкой для переговоров с Украиной остается Стамбул, сообщил источник

Площадкой для переговоров с Украиной остается Стамбул, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2025

Площадкой для переговоров с Украиной остается Стамбул, сообщил источник

Местом встречи российской и украинской делегаций по-прежнему будет Стамбул, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:34:00+03:00

2025-07-20T14:34:00+03:00

2025-07-20T16:27:00+03:00

украина

стамбул

россия

в мире

владимир зеленский

рустем умеров

мария захарова

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995752977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c16ac3feb0538a7ca2cebd06d9e8f470.jpg

СТАМБУЛ, 20 июл — РИА Новости. Местом встречи российской и украинской делегаций по-прежнему будет Стамбул, сообщил РИА Новости источник."Переговорной площадкой остается Стамбул", — рассказал собеседник агентства. Накануне Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил Москве провести очередную встречу на следующей неделе.Источник РИА Новости в российской переговорной группе подтвердил эту информацию. По его словам, Москва давно готова, сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата скоро появится.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что переговоры "подвисли" из-за действий Украины — там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече.Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250716/peregovory-2029510269.html

https://ria.ru/20250720/peskov-2030253018.html

украина

стамбул

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, стамбул, россия, в мире, владимир зеленский, рустем умеров, мария захарова, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, москва