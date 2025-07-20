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Старший советник шефа Пентагона покинул пост после полугода работы - РИА Новости, 20.07.2025
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02:42 20.07.2025 (обновлено: 02:43 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/pentagon-2030220189.html
Старший советник шефа Пентагона покинул пост после полугода работы
Старший советник шефа Пентагона покинул пост после полугода работы - РИА Новости, 20.07.2025
Старший советник шефа Пентагона покинул пост после полугода работы
Старший советник министра обороны США Джастин Фулчер покинул свой пост после полугода работы в ведомстве, куда он пришел в рамках команды предпринимателя Илона... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T02:42:00+03:00
2025-07-20T02:43:00+03:00
в мире
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Старший советник министра обороны США Джастин Фулчер покинул свой пост после полугода работы в ведомстве, куда он пришел в рамках команды предпринимателя Илона Маска, возглавлявшего департамент государственной эффективности (DOGE), заявили в Пентагоне. "Министерство обороны благодарно Джастину Фулчеру за его работу в интересах президента (Дональда - ред.) Трампа и министра обороны (Пита - ред.) Хегсета. Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях", - указано в сообщении официального представителя ведомства Шона Парнелла телеканалу CBS News. Кроме того, Пентагон распространил официальное заявление самого Фулчера, где он подтверждает окончание работы в военном ведомстве США, называя полученный опыт "невероятно вдохновляющим". Фулчер был назначен в американское минобороны с приходом к власти новой администрации в рамках усилий Маска по повышению работы американского государственного аппарата. По данным CBS News, позднее чиновника повысили до поста старшего советника министра и члена руководящей команды Пентагона.
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в мире, сша, илон маск, министерство обороны сша
В мире, США, Илон Маск, Министерство обороны США
Старший советник шефа Пентагона покинул пост после полугода работы

Старший советник шефа Пентагона Фулчер покинул пост после полугода работы

© Фото : DODПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : DOD
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Старший советник министра обороны США Джастин Фулчер покинул свой пост после полугода работы в ведомстве, куда он пришел в рамках команды предпринимателя Илона Маска, возглавлявшего департамент государственной эффективности (DOGE), заявили в Пентагоне.
"Министерство обороны благодарно Джастину Фулчеру за его работу в интересах президента (Дональда - ред.) Трампа и министра обороны (Пита - ред.) Хегсета. Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях", - указано в сообщении официального представителя ведомства Шона Парнелла телеканалу CBS News.
Кроме того, Пентагон распространил официальное заявление самого Фулчера, где он подтверждает окончание работы в военном ведомстве США, называя полученный опыт "невероятно вдохновляющим".
Фулчер был назначен в американское минобороны с приходом к власти новой администрации в рамках усилий Маска по повышению работы американского государственного аппарата. По данным CBS News, позднее чиновника повысили до поста старшего советника министра и члена руководящей команды Пентагона.
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