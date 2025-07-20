https://ria.ru/20250720/pentagon-2030220189.html

Старший советник шефа Пентагона покинул пост после полугода работы

Старший советник шефа Пентагона покинул пост после полугода работы - РИА Новости, 20.07.2025

Старший советник шефа Пентагона покинул пост после полугода работы

Старший советник министра обороны США Джастин Фулчер покинул свой пост после полугода работы в ведомстве, куда он пришел в рамках команды предпринимателя Илона... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T02:42:00+03:00

2025-07-20T02:42:00+03:00

2025-07-20T02:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Старший советник министра обороны США Джастин Фулчер покинул свой пост после полугода работы в ведомстве, куда он пришел в рамках команды предпринимателя Илона Маска, возглавлявшего департамент государственной эффективности (DOGE), заявили в Пентагоне. "Министерство обороны благодарно Джастину Фулчеру за его работу в интересах президента (Дональда - ред.) Трампа и министра обороны (Пита - ред.) Хегсета. Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях", - указано в сообщении официального представителя ведомства Шона Парнелла телеканалу CBS News. Кроме того, Пентагон распространил официальное заявление самого Фулчера, где он подтверждает окончание работы в военном ведомстве США, называя полученный опыт "невероятно вдохновляющим". Фулчер был назначен в американское минобороны с приходом к власти новой администрации в рамках усилий Маска по повышению работы американского государственного аппарата. По данным CBS News, позднее чиновника повысили до поста старшего советника министра и члена руководящей команды Пентагона.

https://ria.ru/20250720/tramp-2030218814.html

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в мире, сша, илон маск, министерство обороны сша