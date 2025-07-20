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Депутат рассказал об индексации пенсий военных пенсионеров с 1 октября - РИА Новости, 20.07.2025
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02:48 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/pensii-2030220435.html
Депутат рассказал об индексации пенсий военных пенсионеров с 1 октября
Депутат рассказал об индексации пенсий военных пенсионеров с 1 октября - РИА Новости, 20.07.2025
Депутат рассказал об индексации пенсий военных пенсионеров с 1 октября
Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T02:48:00+03:00
2025-07-20T02:48:00+03:00
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "С 1 октября денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%. В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, поскольку их выплаты напрямую зависят от совокупного размера окладов по званию и должности", - сказал агентству Говырин. По словам депутата, первоначально планировалось повысить эти суммы только на 4,5%, однако в связи с уточнением макроэкономических показателей и инфляционных ожиданий в этом году был принят и подписан новый закон, в котором закреплено повышение военных пенсий до 7,6% с 1 октября. "Фактически изменение уже действует на уровне федерального закона и ожидается только соответствующее постановление правительства РФ, которое формально зафиксирует обновленные оклады в документах подведомственных министерств", - отметил Говырин. Парламентарий подчеркнул, что повышение пенсий на 7,6% будет применено ко всем лицам, получающим пенсионное обеспечение по линии силовых ведомств, что включает бывших военнослужащих Минобороны, уволенных со службы по выслуге лет, по состоянию здоровья или по сокращению штатов, а также органы внешней разведки и некоторых категорий работников прокуратуры и СК, если их пенсии рассчитываются по правилам военной службы. "Также индексация коснется получателей пенсий за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если эти выплаты были назначены по военной линии. На практике перерасчет будет произведен автоматически органами Социального фонда России после утверждения обновленных окладов и внесения соответствующих данных ведомствами", - уточнил Говырин. Депутат добавил, что прибавка, скорее всего, составит ровно 7,6% от установленного размера военной пенсии, если в новом постановлении правительства будет такая сумма. "Например, если пенсионер получает 25 тысяч рублей, то после индексации его пенсия увеличится на 1900 рублей и составит 26900 рублей. При сумме в 30 тысяч рублей прибавка составит 2280 рублей (итого - 32280), при 40 тысяч рублей - 3040 рублей (итого - 43040), при 50 тысяч - 3800 рублей (итого - 53800). Формула расчета проста: текущая пенсия умножается на коэффициент 1,076", - объяснил Говырин. По данным парламентария, перерасчет производится с 1 октября и начисляется с этой даты вне зависимости от даты выхода нового постановления, поэтому деньги за октябрь поступят в полном объеме позднее, но единовременно, а к концу года пенсионные выплаты вернутся к реальному уровню потребления, который был утрачен из-за инфляционного давления.
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029596036.html
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россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Депутат рассказал об индексации пенсий военных пенсионеров с 1 октября

Депутат Говырин: пенсии военных пенсионеров индексируют на 7,6% с 1 октября

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 октября денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%. В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, поскольку их выплаты напрямую зависят от совокупного размера окладов по званию и должности", - сказал агентству Говырин.
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По словам депутата, первоначально планировалось повысить эти суммы только на 4,5%, однако в связи с уточнением макроэкономических показателей и инфляционных ожиданий в этом году был принят и подписан новый закон, в котором закреплено повышение военных пенсий до 7,6% с 1 октября.
"Фактически изменение уже действует на уровне федерального закона и ожидается только соответствующее постановление правительства РФ, которое формально зафиксирует обновленные оклады в документах подведомственных министерств", - отметил Говырин.
Парламентарий подчеркнул, что повышение пенсий на 7,6% будет применено ко всем лицам, получающим пенсионное обеспечение по линии силовых ведомств, что включает бывших военнослужащих Минобороны, уволенных со службы по выслуге лет, по состоянию здоровья или по сокращению штатов, а также органы внешней разведки и некоторых категорий работников прокуратуры и СК, если их пенсии рассчитываются по правилам военной службы.
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"Также индексация коснется получателей пенсий за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если эти выплаты были назначены по военной линии. На практике перерасчет будет произведен автоматически органами Социального фонда России после утверждения обновленных окладов и внесения соответствующих данных ведомствами", - уточнил Говырин.
Депутат добавил, что прибавка, скорее всего, составит ровно 7,6% от установленного размера военной пенсии, если в новом постановлении правительства будет такая сумма.
"Например, если пенсионер получает 25 тысяч рублей, то после индексации его пенсия увеличится на 1900 рублей и составит 26900 рублей. При сумме в 30 тысяч рублей прибавка составит 2280 рублей (итого - 32280), при 40 тысяч рублей - 3040 рублей (итого - 43040), при 50 тысяч - 3800 рублей (итого - 53800). Формула расчета проста: текущая пенсия умножается на коэффициент 1,076", - объяснил Говырин.
По данным парламентария, перерасчет производится с 1 октября и начисляется с этой даты вне зависимости от даты выхода нового постановления, поэтому деньги за октябрь поступят в полном объеме позднее, но единовременно, а к концу года пенсионные выплаты вернутся к реальному уровню потребления, который был утрачен из-за инфляционного давления.
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РоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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