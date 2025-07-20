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В Шереметьево пассажиры "Победы" блокировали посадку на рейс в Минводы
В Шереметьево пассажиры "Победы" блокировали посадку на рейс в Минводы - РИА Новости, 20.07.2025
В Шереметьево пассажиры "Победы" блокировали посадку на рейс в Минводы
Пассажиры авиакомпании "Победа" блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды в воскресенье в аэропорту Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:59:00+03:00
2025-07-20T08:59:00+03:00
2025-07-20T14:16:00+03:00
происшествия
минеральные воды
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пассажиры авиакомпании "Победа" блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды в воскресенье в аэропорту Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.Пассажиры требовали представителей авиакомпании "Победа" выйти к ним и объяснить, почему осуществляется посадка и вылет самолета в Минеральные Воды по расписанию воскресенья, хотя они не могут улететь со вчерашнего дня.К пассажирам задержанного рейса вышли представители служб безопасности.Судя по табло, рейс в Минеральные Воды должен был вылететь в субботу, в 17:10 по московскому времени.В настоящее время посадка на рейс DP6911 в Минеральные Воды за воскресенье, 20 июля, началась.
https://ria.ru/20250720/aeroflot-2030235443.html
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происшествия, минеральные воды, шереметьево (аэропорт), россия
Происшествия, Минеральные Воды, Шереметьево (аэропорт), Россия
В Шереметьево пассажиры "Победы" блокировали посадку на рейс в Минводы
В Шереметьево пассажиры "Победы" блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды