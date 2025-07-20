https://ria.ru/20250720/pashinyan-2030258230.html

"Будьте готовы". Пашинян выступил с призывом об Армянской церкви

"Будьте готовы". Пашинян выступил с призывом об Армянской церкви - РИА Новости, 21.07.2025

"Будьте готовы". Пашинян выступил с призывом об Армянской церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви католикоса всех армян Гарегина II из его резиденции в... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-20T13:01:00+03:00

2025-07-20T13:01:00+03:00

2025-07-21T00:21:00+03:00

религия

армянская апостольская церковь

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви католикоса всех армян Гарегина II из его резиденции в Эчмиадзине."Мы сделаем это вместе", — написал он в соцсетях.Пашинян призвал сторонников готовиться к встрече на центральной площади Эчмиадзина. Именно в Эчмиадзине в городе Вагаршапат располагается духовный и административный центр Армянской апостольской церкви.Пашинян против ААЦ

https://ria.ru/20250717/pashinyan-2029807996.html

https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029855771.html

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