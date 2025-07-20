"Будьте готовы". Пашинян выступил с призывом об Армянской церкви
Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви католикоса всех армян Гарегина II из его резиденции в Эчмиадзине.
"Мы сделаем это вместе", — написал он в соцсетях.
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Пашинян призвал сторонников готовиться к встрече на центральной площади Эчмиадзина. Именно в Эчмиадзине в городе Вагаршапат располагается духовный и административный центр Армянской апостольской церкви.
Пашинян против ААЦ
- В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру.
- Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
- В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.