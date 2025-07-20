Рейтинг@Mail.ru
"Будьте готовы". Пашинян выступил с призывом об Армянской церкви - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:01 20.07.2025 (обновлено: 00:21 21.07.2025)
https://ria.ru/20250720/pashinyan-2030258230.html
"Будьте готовы". Пашинян выступил с призывом об Армянской церкви
"Будьте готовы". Пашинян выступил с призывом об Армянской церкви - РИА Новости, 21.07.2025
"Будьте готовы". Пашинян выступил с призывом об Армянской церкви
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви католикоса всех армян Гарегина II из его резиденции в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-20T13:01:00+03:00
2025-07-21T00:21:00+03:00
религия
армянская апостольская церковь
никол пашинян
армения
в мире
ереван
россия
гарегин ii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви католикоса всех армян Гарегина II из его резиденции в Эчмиадзине."Мы сделаем это вместе", — написал он в соцсетях.Пашинян призвал сторонников готовиться к встрече на центральной площади Эчмиадзина. Именно в Эчмиадзине в городе Вагаршапат располагается духовный и административный центр Армянской апостольской церкви.Пашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250717/pashinyan-2029807996.html
https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029855771.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2485:1864_1920x0_80_0_0_48f2d2659b10734488b7c1a74637347e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армянская апостольская церковь, никол пашинян, армения, в мире, ереван, россия, гарегин ii, самвел карапетян
Религия, Армянская апостольская церковь, Никол Пашинян, Армения, В мире, Ереван, Россия, Гарегин II, Самвел Карапетян
"Будьте готовы". Пашинян выступил с призывом об Армянской церкви

Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви католикоса всех армян Гарегина II из его резиденции в Эчмиадзине.
"Мы сделаем это вместе", — написал он в соцсетях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В армянских школах разместят плакаты со словами Пашиняна
17 июля, 21:15
Пашинян призвал сторонников готовиться к встрече на центральной площади Эчмиадзина. Именно в Эчмиадзине в городе Вагаршапат располагается духовный и административный центр Армянской апостольской церкви.

Пашинян против ААЦ

  • В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру.
  • Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
  • В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Глава Союза армян России назвал трагедией продолжение власти Пашиняна
18 июля, 09:34
 
РелигияАрмянская апостольская церковьНикол ПашинянАрменияВ миреЕреванРоссияГарегин IIСамвел Карапетян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала