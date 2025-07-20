У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром
Jakarta Post: в Индонезии загорелся пассажирский паром, люди прыгали за борт
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БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости. Пассажирский паром, на борту которого находилось 280 человек, загорелся у берегов индонезийской провинции Северный Сулавеси, пассажиры парома прыгали за борт, чтобы спастись от огня, пока подтверждена гибель одного человека.
Об этом сообщает в воскресенье газета Jakarta Post.
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"В воскресенье у берегов Северного Сулавеси загорелся пассажирский паром, в результате чего многие пассажиры бросились в море, спасаясь от огня. Любительские видео и фотографии запечатлели хаос на месте происшествия, но власти пока не опубликовали официальный отчёт о пострадавших", - сообщает издание.
"По данным поисково-спасательного управления Северного Сулавеси, сильный пожар на пароме "Барселона" вспыхнул около 12.00 (09.00 мск), когда судно находилось вблизи острова Талисей, примерно в 60 километрах от административного центра провинции, города Манадо, куда оно следовало. Некоторое (точно неизвестное – ред.) количество пассажиров было спасено и эвакуировано на близлежащий остров Ганга", - сообщает газета со ссылкой на представителя спасательного управления Нуриадина Гумеленга.
"В настоящее время наша операция сосредоточена на поиске и спасении всех оставшихся пассажиров, которые могут всё ещё находиться на борту судна", - сообщил он журналистам по телефону со спасательного судна Bima Sena.
По информации местных СМИ (провинции Северный Сулавеси – ред.), подтверждена гибель при пожаре одной женщины из числа пассажиров. Полный список пассажиров пока не опубликован, говорится в сообщении.
У берегов Бали затонул пассажирский паром
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Паром "Барселона" обслуживает один из самых загруженных морских маршрутов провинции, соединяющий Манадо с соседними островами, включая архипелаги Талауд и Сангихе, сообщает издание.
Государственное управление портов Индонезии объявило о создании временного убежища в порту Манадо для оказания медицинской и иной помощи выжившим, также говорится в сообщении.
Инцидент произошёл через 16 дней после того, как другой пассажирский паром затонул в проливе Бали, в результате чего около половины пассажиров и членов экипажа погибли или пропали без вести, напоминает Jakarta Post.