https://ria.ru/20250720/osa-2030221983.html
Эксперт рассказал, что будет, если проглотить осу
Эксперт рассказал, что будет, если проглотить осу - РИА Новости, 20.07.2025
Эксперт рассказал, что будет, если проглотить осу
Если человек по неосторожности проглотит осу, то она может ужалить его в глотке, что приведет к очень опасным последствиям, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T03:32:00+03:00
2025-07-20T03:32:00+03:00
2025-07-20T03:32:00+03:00
общество
вадим марьинский
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Если человек по неосторожности проглотит осу, то она может ужалить его в глотке, что приведет к очень опасным последствиям, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он отметил, что если оса залетела в квартиру, то оставлять ее спокойно летать в помещении ни в коем случае нельзя. Люди, особенно дети, а также домашние животные сразу попадают в очень опасную ситуацию. "Самое опасное - это если оса, например, сядет на какой-нибудь кусочек арбуза. Человек будет его есть, не заметит и проглотит осу. И она ужалит его не в руку, а непосредственно уже где-нибудь в глотке. Это может привести к крайне неприятным, даже самым серьезным последствиям. Поэтому здесь можно ее просто прибить, но если прибивать не хочется, можно взять пустой стакан, накрыть ее, когда она будет сидеть на стене. Все-таки осы летают не так быстро, как мухи. Под него подвести какой-нибудь листочек бумаги или что-то плоское, и вытряхнуть ее в окно, и все", - рассказал Марьинский.
https://ria.ru/20250716/nasekomye-2029355795.html
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общество, вадим марьинский
Общество, Вадим Марьинский
Эксперт рассказал, что будет, если проглотить осу
Биолог Марьинский: если человек проглотит осу, то она может его ужалить