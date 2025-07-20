https://ria.ru/20250720/opasnost-2030316647.html

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников

Опасность БПЛА объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T23:19:00+03:00

2025-07-20T23:19:00+03:00

2025-07-20T23:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС: Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие. Необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "Отбой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html

краснодарский край

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность