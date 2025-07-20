https://ria.ru/20250720/opasnost-2030316647.html
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
Опасность БПЛА объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T23:19:00+03:00
2025-07-20T23:19:00+03:00
2025-07-20T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС: Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие. Необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "Отбой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность