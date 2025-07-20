https://ria.ru/20250720/opasnost-2030228406.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 20.07.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушную опасность отменили в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T06:35:00+03:00
2025-07-20T06:35:00+03:00
2025-07-20T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Воздушную опасность отменили в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. В воскресенье губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил об отмене красного уровня угрозы атаки БПЛА и сохранении желтого уровня воздушной опасности. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
https://ria.ru/20250720/opasnost-2030227968.html
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РИА Новости
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безопасность, липецкая область, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области отменили воздушную опасность
МЧС: в Липецкой области отменили воздушную опасность