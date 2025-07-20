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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:00 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/opasnost-2030226502.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T06:00:00+03:00
2025-07-20T06:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Отбой опасности атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале. Угрозу атаки БПЛА объявили в регионе в 21.49 мск субботы, продлилась она почти восемь часов - до 5.47 мск.
https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030218718.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Гладков: в Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Владимир Корнев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"Отбой опасности атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
Угрозу атаки БПЛА объявили в регионе в 21.49 мск субботы, продлилась она почти восемь часов - до 5.47 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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