https://ria.ru/20250720/ogranicheniya-2030228751.html

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.07.2025

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T06:55:00+03:00

2025-07-20T06:55:00+03:00

2025-07-20T06:58:00+03:00

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Ограничения в аэропорту ввели в 20.43 мск субботы, продлились они около 10 часов - до 6.50 мск.

https://ria.ru/20250720/ogranicheniya-2030227252.html

ярославль

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ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко