https://ria.ru/20250720/ogranicheniya-2030228751.html
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.07.2025
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T06:55:00+03:00
2025-07-20T06:55:00+03:00
2025-07-20T06:58:00+03:00
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Ограничения в аэропорту ввели в 20.43 мск субботы, продлились они около 10 часов - до 6.50 мск.
https://ria.ru/20250720/ogranicheniya-2030227252.html
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ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты