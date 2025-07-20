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Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.07.2025
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04:04 20.07.2025 (обновлено: 04:11 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/ogranicheniya-2030223119.html
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.07.2025
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском", сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T04:04:00+03:00
2025-07-20T04:11:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения ввели около 2.00 мск."Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250720/ogranicheniya-2030220626.html
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Росавиация: во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения ввели около 2.00 мск.
"Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Шереметьево сняли ограничения на полеты
02:50
 
ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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