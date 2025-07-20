https://ria.ru/20250720/ogranicheniya-2030223119.html

Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.07.2025

Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском", сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T04:04:00+03:00

2025-07-20T04:04:00+03:00

2025-07-20T04:11:00+03:00

жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения ввели около 2.00 мск."Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250720/ogranicheniya-2030220626.html

жуковский

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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)