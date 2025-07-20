https://ria.ru/20250720/ogranicheniya-2030220626.html
В Шереметьево сняли ограничения на полеты
В Шереметьево сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.07.2025
В Шереметьево сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T02:50:00+03:00
2025-07-20T02:50:00+03:00
2025-07-20T02:55:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения ввели в 0.37 мск."Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250720/ogranicheniya-2030219272.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В Шереметьево сняли ограничения на полеты
Росавиация: в Шереметьево сняли ограничения на полеты