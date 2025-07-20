https://ria.ru/20250720/ogranicheniya-2030219272.html
Во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты
Во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 20.07.2025
Во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковском", сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T02:17:00+03:00
2025-07-20T02:17:00+03:00
2025-07-20T02:22:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковском", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты
Росавиация: во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты