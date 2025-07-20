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В Шереметьево ввели ограничения на полеты
В Шереметьево ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 20.07.2025
В Шереметьево ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T00:39:00+03:00
2025-07-20T00:39:00+03:00
2025-07-20T00:40:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В Шереметьево ввели ограничения на полеты
Росавиация: в Шереметьево ввели ограничения на полеты