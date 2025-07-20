https://ria.ru/20250720/ogranichenija-2030262845.html
В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения
В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения - РИА Новости, 20.07.2025
В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:42:00+03:00
2025-07-20T13:42:00+03:00
2025-07-20T13:42:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", сообщила Росавиация. "Внуково" и "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250720/aeroport-2030243602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения
В Шереметьево и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов