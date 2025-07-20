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В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения - РИА Новости, 20.07.2025
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13:42 20.07.2025
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В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения
В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения - РИА Новости, 20.07.2025
В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.07.2025
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шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", сообщила Росавиация. "Внуково" и "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250720/aeroport-2030243602.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения

В Шереметьево и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШереметьево
Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", сообщила Росавиация.
"Внуково" и "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Службы аэропорта "Шереметьево" усилили в связи с ограничениями
Вчера, 10:19
 
Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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