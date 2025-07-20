https://ria.ru/20250720/obstrel-2030214200.html
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.07.2025
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 32 боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства республики РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T00:25:00+03:00
2025-07-20T00:25:00+03:00
2025-07-20T00:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
украина
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_0:166:2997:1852_1920x0_80_0_0_3dfed93bfce9886739c9e500275f10d2.jpg
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 32 боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. За предыдущие сутки управление зафиксировало 15 обстрелов. "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении. Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Управление уточняет, что всего было выпущено 32 боеприпаса. По данным ведомства, поступили сведения о гибели одного и ранении пяти гражданских лиц. Также были повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры, добавляет управление. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250720/bpla-2030213948.html
донецкая народная республика
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_18ba809cef8ed35c0d6a99572716e0c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, горловка, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Стирол
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 32 боеприпаса