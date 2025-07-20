https://ria.ru/20250720/obstrel-2030214200.html

Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.07.2025

Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 32 боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства республики РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T00:25:00+03:00

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2025-07-20T00:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 32 боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. За предыдущие сутки управление зафиксировало 15 обстрелов. "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении. Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Управление уточняет, что всего было выпущено 32 боеприпаса. По данным ведомства, поступили сведения о гибели одного и ранении пяти гражданских лиц. Также были повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры, добавляет управление. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250720/bpla-2030213948.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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донецкая народная республика, горловка, украина, стирол