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В Госдуме Обаму осудили за "подлую выходку"

В Госдуме Обаму осудили за "подлую выходку" - РИА Новости, 20.07.2025

В Госдуме Обаму осудили за "подлую выходку"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "подлой выходкой" попытку экс-президента США Барака Обамы сфабриковать из России образ врага и... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:18:00+03:00

2025-07-20T12:18:00+03:00

2025-07-20T12:18:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "подлой выходкой" попытку экс-президента США Барака Обамы сфабриковать из России образ врага и призвал его принести извинения россиянам. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил экс-президента страны Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. При этом директор национальной разведки США Тулси Габбард в пятницу обнародовала "неопровержимые доказательства" того, что обвинения о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы, тогда еще действующего президента Соединенных Штатов, уже после победы Трампа на выборах. "Шило в мешке не утаишь. После ухода Обамы из Овального кабинета из его шкафа стали выпадать множественные тщательно скрываемые скелеты. Обама, если у него еще осталась капелька чести, должен принести извинения России за свою подлую выходку, когда он путем обмана пытался создать из нее образ врага", - заявил Шеремет. По его словам, Обама, как "пальмовый вор, прячась под панцирем законов", долгие годы измывался над конституцией США, олицетворяющей права и свободы ее граждан. "Он войдет в американскую историю, как самый лживый президент с презрением и ненавистью относившийся к США и ее народу, а также как предатель принципов демократии", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250720/tramp-2030228121.html

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в мире, сша, россия, барак обама, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф