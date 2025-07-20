В Госдуме Обаму осудили за "подлую выходку"
Шеремет назвал попытку Обамы сфабриковать из России образ врага подлой выходкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "подлой выходкой" попытку экс-президента США Барака Обамы сфабриковать из России образ врага и призвал его принести извинения россиянам.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил экс-президента страны Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. При этом директор национальной разведки США Тулси Габбард в пятницу обнародовала "неопровержимые доказательства" того, что обвинения о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы, тогда еще действующего президента Соединенных Штатов, уже после победы Трампа на выборах.
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"Шило в мешке не утаишь. После ухода Обамы из Овального кабинета из его шкафа стали выпадать множественные тщательно скрываемые скелеты. Обама, если у него еще осталась капелька чести, должен принести извинения России за свою подлую выходку, когда он путем обмана пытался создать из нее образ врага", - заявил Шеремет.
По его словам, Обама, как "пальмовый вор, прячась под панцирем законов", долгие годы измывался над конституцией США, олицетворяющей права и свободы ее граждан.
"Он войдет в американскую историю, как самый лживый президент с презрением и ненавистью относившийся к США и ее народу, а также как предатель принципов демократии", - сказал депутат.
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