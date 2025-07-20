Рейтинг@Mail.ru
"Роснефть" напомнила, что не является контролирующим акционером НПЗ в Индии - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 20.07.2025 (обновлено: 19:16 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/neft-2030294820.html
"Роснефть" напомнила, что не является контролирующим акционером НПЗ в Индии
"Роснефть" напомнила, что не является контролирующим акционером НПЗ в Индии - РИА Новости, 20.07.2025
"Роснефть" напомнила, что не является контролирующим акционером НПЗ в Индии
"Роснефть" подчеркивает, что не является контролирующим акционером нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, против которого Евросоюз ввел санкции,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:00:00+03:00
2025-07-20T19:16:00+03:00
индия
россия
роснефть
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268589_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6722514968de96d21539b111dc45ea52.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Роснефть" подчеркивает, что не является контролирующим акционером нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, против которого Евросоюз ввел санкции, заявили в российской компании."Роснефть" подчеркивает, что не является контролирующим акционером Nayara Energy - доля компании в уставном капитале предприятия составляет менее 50%. Предприятием управляет независимый Совет директоров", - говорится в сообщении.Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть"."Роснефть" владеет 49,13% акций в активах индийской компании Nayara Energy. Мощность первичной переработки нефти на НПЗ Вадинар составляет 20 миллионов тонн в год. У Nayara Energy есть также собственный глубоководный порт и нефтяной терминал с общей пропускной способностью 58 миллионов тонн в год и крупная сеть автозаправок в Индии.
https://ria.ru/20250417/putin-2011804429.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268589_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_a62887f007b1d3fb0872c84a5e4cbf14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, роснефть, евросоюз, в мире
Индия, Россия, Роснефть, Евросоюз, В мире
"Роснефть" напомнила, что не является контролирующим акционером НПЗ в Индии

"Роснефть" напомнила, что не является контролирующим акционером Nayara Energy

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Роснефть" подчеркивает, что не является контролирующим акционером нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, против которого Евросоюз ввел санкции, заявили в российской компании.
"Роснефть" подчеркивает, что не является контролирующим акционером Nayara Energy - доля компании в уставном капитале предприятия составляет менее 50%. Предприятием управляет независимый Совет директоров", - говорится в сообщении.
Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть".
"Роснефть" владеет 49,13% акций в активах индийской компании Nayara Energy. Мощность первичной переработки нефти на НПЗ Вадинар составляет 20 миллионов тонн в год. У Nayara Energy есть также собственный глубоководный порт и нефтяной терминал с общей пропускной способностью 58 миллионов тонн в год и крупная сеть автозаправок в Индии.
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти
17 апреля, 13:54
 
ИндияРоссияРоснефтьЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала