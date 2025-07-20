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"Роснефть" напомнила, что не является контролирующим акционером НПЗ в Индии
"Роснефть" напомнила, что не является контролирующим акционером НПЗ в Индии - РИА Новости, 20.07.2025
"Роснефть" напомнила, что не является контролирующим акционером НПЗ в Индии
"Роснефть" подчеркивает, что не является контролирующим акционером нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, против которого Евросоюз ввел санкции,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:00:00+03:00
2025-07-20T19:00:00+03:00
2025-07-20T19:16:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Роснефть" подчеркивает, что не является контролирующим акционером нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, против которого Евросоюз ввел санкции, заявили в российской компании."Роснефть" подчеркивает, что не является контролирующим акционером Nayara Energy - доля компании в уставном капитале предприятия составляет менее 50%. Предприятием управляет независимый Совет директоров", - говорится в сообщении.Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть"."Роснефть" владеет 49,13% акций в активах индийской компании Nayara Energy. Мощность первичной переработки нефти на НПЗ Вадинар составляет 20 миллионов тонн в год. У Nayara Energy есть также собственный глубоководный порт и нефтяной терминал с общей пропускной способностью 58 миллионов тонн в год и крупная сеть автозаправок в Индии.
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индия, россия, роснефть, евросоюз, в мире
Индия, Россия, Роснефть, Евросоюз, В мире
"Роснефть" напомнила, что не является контролирующим акционером НПЗ в Индии
"Роснефть" напомнила, что не является контролирующим акционером Nayara Energy