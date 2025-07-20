https://ria.ru/20250720/neft-2030238676.html
Россия в первом полугодии снизила поставки нефти Китаю
Россия в первом полугодии снизила поставки нефти Китаю - РИА Новости, 20.07.2025
Россия в первом полугодии снизила поставки нефти Китаю
Россия в первом полугодии 2025 года поставила Китаю 49,113 миллиона тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:22:00+03:00
2025-07-20T09:22:00+03:00
2025-07-20T09:22:00+03:00
экономика
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4dc2e13035540bd80fc4242eac9f40a5.jpg
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Россия в первом полугодии 2025 года поставила Китаю 49,113 миллиона тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые шесть месяцев текущего года обошлась Китаю в 25,014 миллиарда долларов, что на 24,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года, когда КНР закупила в РФ 55,115 миллиона тонн нефти на 33,014 миллиарда долларов. В июне 2025 года Китай ввез из России 8,352 миллиона тонн нефти на 3,946 миллиарда долларов, что на 0,9% и 21% меньше соответственно, чем в июне 2024 года, когда КНР закупила в РФ 8,43 миллиона тонн нефти на 4,997 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250718/kitay-2030042317.html
https://ria.ru/20250718/neft-2030034649.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_77c26e37611c9cead0340b916d343300.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия
Россия в первом полугодии снизила поставки нефти Китаю
Россия в I полугодии 2025 года снизила поставки нефти Китаю на 10,8%
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Россия в первом полугодии 2025 года поставила Китаю 49,113 миллиона тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР.
В стоимостном выражении закупка нефти в России
за первые шесть месяцев текущего года обошлась Китаю
в 25,014 миллиарда долларов, что на 24,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года, когда КНР закупила в РФ 55,115 миллиона тонн нефти на 33,014 миллиарда долларов.
В июне 2025 года Китай ввез из России 8,352 миллиона тонн нефти на 3,946 миллиарда долларов, что на 0,9% и 21% меньше соответственно, чем в июне 2024 года, когда КНР закупила в РФ 8,43 миллиона тонн нефти на 4,997 миллиарда долларов.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.