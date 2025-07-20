Рейтинг@Mail.ru
Россия в первом полугодии снизила поставки нефти Китаю - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/neft-2030238676.html
Россия в первом полугодии снизила поставки нефти Китаю
Россия в первом полугодии снизила поставки нефти Китаю - РИА Новости, 20.07.2025
Россия в первом полугодии снизила поставки нефти Китаю
Россия в первом полугодии 2025 года поставила Китаю 49,113 миллиона тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:22:00+03:00
2025-07-20T09:22:00+03:00
экономика
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4dc2e13035540bd80fc4242eac9f40a5.jpg
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Россия в первом полугодии 2025 года поставила Китаю 49,113 миллиона тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые шесть месяцев текущего года обошлась Китаю в 25,014 миллиарда долларов, что на 24,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года, когда КНР закупила в РФ 55,115 миллиона тонн нефти на 33,014 миллиарда долларов. В июне 2025 года Китай ввез из России 8,352 миллиона тонн нефти на 3,946 миллиарда долларов, что на 0,9% и 21% меньше соответственно, чем в июне 2024 года, когда КНР закупила в РФ 8,43 миллиона тонн нефти на 4,997 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250718/kitay-2030042317.html
https://ria.ru/20250718/neft-2030034649.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_77c26e37611c9cead0340b916d343300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Россия в первом полугодии снизила поставки нефти Китаю

Россия в I полугодии 2025 года снизила поставки нефти Китаю на 10,8%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Россия в первом полугодии 2025 года поставила Китаю 49,113 миллиона тонн нефти, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР.
В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые шесть месяцев текущего года обошлась Китаю в 25,014 миллиарда долларов, что на 24,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года, когда КНР закупила в РФ 55,115 миллиона тонн нефти на 33,014 миллиарда долларов.
Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Цивилев обсудил с руководством двух китайских компаний поставки нефти
18 июля, 18:34
В июне 2025 года Китай ввез из России 8,352 миллиона тонн нефти на 3,946 миллиарда долларов, что на 0,9% и 21% меньше соответственно, чем в июне 2024 года, когда КНР закупила в РФ 8,43 миллиона тонн нефти на 4,997 миллиарда долларов.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть
18 июля, 18:09
 
ЭкономикаКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала