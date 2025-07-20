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Нечаев подал апелляцию на решение о ликвидации "Гражданской инициативы" - РИА Новости, 20.07.2025
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21:09 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/nechaev-2030309179.html
Нечаев подал апелляцию на решение о ликвидации "Гражданской инициативы"
Нечаев подал апелляцию на решение о ликвидации "Гражданской инициативы" - РИА Новости, 20.07.2025
Нечаев подал апелляцию на решение о ликвидации "Гражданской инициативы"
Председатель "Гражданской инициативы" Андрей Нечаев заявил, что подал апелляцию на решение Верховного суда РФ о ликвидации партии. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:09:00+03:00
2025-07-20T21:09:00+03:00
россия
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политика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель "Гражданской инициативы" Андрей Нечаев заявил, что подал апелляцию на решение Верховного суда РФ о ликвидации партии. Ранее в пресс-службе Верховного суда РФ сообщали РИА Новости о том, что суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации политической партии "Гражданская инициатива". Партия за последние 7 лет не участвовала в целом перечне выборов, а в некоторых других кампаниях выдвигала и регистрировала своих кандидатов в недостаточном объеме. "Подал апелляцию на решение Верховного суда о ликвидации нашей партии… Будем бороться за сохранение партии. Не получится в ВС, пойдем в Конституционный суд оспаривать неопределенность законодательства о партиях, которая дает возможность Минюсту проявлять волюнтаризм и разный подход к разным партиям", - написал Нечаев в своем Telegram-канале. Председатель "Гражданской инициативы" добавил, что партия надеется спокойно принять участие в выборах в предстоящий единый день голосования. В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
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россия, андрей нечаев, политика
Россия, Андрей Нечаев, Политика
Нечаев подал апелляцию на решение о ликвидации "Гражданской инициативы"

Нечаев подал апелляцию на решение Верховного суда о ликвидации партии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев
Председатель партии Гражданская инициатива Андрей Нечаев - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель "Гражданской инициативы" Андрей Нечаев заявил, что подал апелляцию на решение Верховного суда РФ о ликвидации партии.
Ранее в пресс-службе Верховного суда РФ сообщали РИА Новости о том, что суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации политической партии "Гражданская инициатива". Партия за последние 7 лет не участвовала в целом перечне выборов, а в некоторых других кампаниях выдвигала и регистрировала своих кандидатов в недостаточном объеме.
"Подал апелляцию на решение Верховного суда о ликвидации нашей партии… Будем бороться за сохранение партии. Не получится в ВС, пойдем в Конституционный суд оспаривать неопределенность законодательства о партиях, которая дает возможность Минюсту проявлять волюнтаризм и разный подход к разным партиям", - написал Нечаев в своем Telegram-канале.
Председатель "Гражданской инициативы" добавил, что партия надеется спокойно принять участие в выборах в предстоящий единый день голосования.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
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