https://ria.ru/20250720/nato-2030295196.html
Молдавская армия примет участие в учениях НАТО в Грузии
Молдавская армия примет участие в учениях НАТО в Грузии - РИА Новости, 20.07.2025
Молдавская армия примет участие в учениях НАТО в Грузии
Военнослужащие молдавской армии в период с 23 июля по 7 августа примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025 в Грузии, в которых будут... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:04:00+03:00
2025-07-20T19:04:00+03:00
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КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Военнослужащие молдавской армии в период с 23 июля по 7 августа примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025 в Грузии, в которых будут участвовать и страны НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны. "Военнослужащие Национальной армии примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025, которые пройдут с 23 июля по 7 августа на учебных центрах в Грузии. Молдавские офицеры, сержанты и солдаты будут взаимодействовать с военными из Румынии, Болгарии, США, Польши, Литвы (эти страны являются членами НАТО - ред.), Грузии (не является членом НАТО - ред.) и других государств-участников (учений - ред.)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны Молдавии. Как уточняется в публикации, целью учений является повышение боеспособности и увеличение оперативной совместимости армий стран-партнеров, эффективности действий в рамках международных миротворческих операций. Молдавские военнослужащие проходят подготовку в рамках программы "Agile Spirit" с 2023 года. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
https://ria.ru/20250625/moldavija-2025461820.html
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в мире, молдавия, грузия, румыния, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Грузия, Румыния, Майя Санду, НАТО
Молдавская армия примет участие в учениях НАТО в Грузии
Молдавская армия примет участие в учениях НАТО Agile Spirit 2025 в Грузии
КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Военнослужащие молдавской армии в период с 23 июля по 7 августа примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025 в Грузии, в которых будут участвовать и страны НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны.
"Военнослужащие Национальной армии примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025, которые пройдут с 23 июля по 7 августа на учебных центрах в Грузии. Молдавские офицеры, сержанты и солдаты будут взаимодействовать с военными из Румынии, Болгарии, США, Польши, Литвы (эти страны являются членами НАТО - ред.), Грузии (не является членом НАТО - ред.) и других государств-участников (учений - ред.)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны Молдавии.
Как уточняется в публикации, целью учений является повышение боеспособности и увеличение оперативной совместимости армий стран-партнеров, эффективности действий в рамках международных миротворческих операций.
Молдавские военнослужащие проходят подготовку в рамках программы "Agile Spirit" с 2023 года.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.