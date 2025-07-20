https://ria.ru/20250720/most-2030286618.html

У Крымского моста образовалась очередь из более тысячи машин

У Крымского моста образовалась очередь из более тысячи машин - РИА Новости, 20.07.2025

У Крымского моста образовалась очередь из более тысячи машин

Очередь из почти 900 машин на автоподходе к Крымскому мосту образовалась со стороны Кубани, со стороны Крыма ожидают проезда 354 автомобиля, сообщил оперативный РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:29:00+03:00

2025-07-20T17:29:00+03:00

2025-07-20T17:29:00+03:00

авто

республика крым

тамань (станица)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Очередь из почти 900 машин на автоподходе к Крымскому мосту образовалась со стороны Кубани, со стороны Крыма ожидают проезда 354 автомобиля, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 897 транспортных средств. Ожидание около трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 354 транспортных средства. Ожидание около часа" , - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250720/krym-2030270241.html

республика крым

тамань (станица)

керчь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, республика крым, тамань (станица), керчь