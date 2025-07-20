https://ria.ru/20250720/most-2030286618.html
У Крымского моста образовалась очередь из более тысячи машин
У Крымского моста образовалась очередь из более тысячи машин - РИА Новости, 20.07.2025
У Крымского моста образовалась очередь из более тысячи машин
Очередь из почти 900 машин на автоподходе к Крымскому мосту образовалась со стороны Кубани, со стороны Крыма ожидают проезда 354 автомобиля, сообщил оперативный РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T17:29:00+03:00
2025-07-20T17:29:00+03:00
2025-07-20T17:29:00+03:00
авто
республика крым
тамань (станица)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Очередь из почти 900 машин на автоподходе к Крымскому мосту образовалась со стороны Кубани, со стороны Крыма ожидают проезда 354 автомобиля, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 897 транспортных средств. Ожидание около трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 354 транспортных средства. Ожидание около часа" , - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250720/krym-2030270241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, республика крым, тамань (станица), керчь
Авто, Республика Крым, Тамань (станица), Керчь
У Крымского моста образовалась очередь из более тысячи машин
Около 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста