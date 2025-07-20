https://ria.ru/20250720/moskva-2030308487.html

Shaman презентовал клип на песню "Прямо по сердцу" в центре Москвы

Shaman презентовал клип на песню "Прямо по сердцу" в центре Москвы - РИА Новости, 20.07.2025

Shaman презентовал клип на песню "Прямо по сердцу" в центре Москвы

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) презентовал клип на песню "Прямо по сердцу" в центре Москвы, на медиафасаде, который расположен рядом с... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T21:02:00+03:00

2025-07-20T21:02:00+03:00

2025-07-20T21:31:00+03:00

шоубиз

россия

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новый арбат

shaman (ярослав дронов)

екатерина мизулина

яна чурикова

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) презентовал клип на песню "Прямо по сердцу" в центре Москвы, на медиафасаде, который расположен рядом с кинотеатром "Октябрь", в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Клип вышел на всех площадках в воскресенье.Примерно с восьми часов вечера напротив кинотеатра "Октябрь" начали собираться сотни людей - поклонники творчества Shaman.Певец приехал на Новый Арбат вместе со своей возлюбленной, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Избранница артиста приехала вместе с ним, чтобы поддержать его в такой важный момент. Также на премьере клипа присутствовали режиссёр Эльвин Фомин и телеведущая Яна Чурикова."Сейчас вместе со всей страной начинаем смотреть клип!" - сказал он журналистам перед премьерой.По словам артиста, на данный момент ведется активная подготовка к конкурсу "Интервидение". "Мы работаем, мы в процессе. Мы не сбавляем темп, а только наращиваем его. Будем это делать и дальше", - рассказал Shaman.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250607/dronov-2021562399.html

https://ria.ru/20250720/klip-2030286062.html

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Презентация клипа "Прямо по сердцу" в Москве Shaman презентовал клип на песню "Прямо по сердцу" на медиафасаде рядом с кинотеатром "Октябрь" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Певец приехал на Новый Арбат вместе с Екатериной Мизулиной. Презентация песни, с которой он будет выступать на конкурсе "Интервидение", собрала сотни фанатов, которые подпевали новой песне артиста. 2025-07-20T21:02 true PT1M05S

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россия, москва, новый арбат, shaman (ярослав дронов) , екатерина мизулина, яна чурикова, лига безопасного интернета, общество