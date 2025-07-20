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ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:27:00+03:00
2025-07-20T16:27:00+03:00
2025-07-20T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей собянин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее в воскресенье Собянин сообщал об уничтожении трех вражеских БПЛА, летевших на столицу. "ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин: ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник