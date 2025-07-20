Рейтинг@Mail.ru
МВД назвало неочевидные ошибки в защите от мошенников - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 20.07.2025 (обновлено: 19:09 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/moshenniki-2030293310.html
МВД назвало неочевидные ошибки в защите от мошенников
МВД назвало неочевидные ошибки в защите от мошенников - РИА Новости, 20.07.2025
МВД назвало неочевидные ошибки в защите от мошенников
Чтобы защититься от злоумышленников, нужно отказаться от устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi и не сохранять банковские карты в браузерах, предупредило... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:37:00+03:00
2025-07-20T19:09:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
мошенники
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79624/63/796246375_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_44fb02aaa5d93800530f090f6ea1561f.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Чтобы защититься от злоумышленников, нужно отказаться от устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi и не сохранять банковские карты в браузерах, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.&quot;Неочевидные ошибки в защите от мошенников. &lt;…&gt; Многие продолжают использовать WEP или WPA для защиты домашней сети, хотя они давно считаются уязвимыми. Переключитесь на WPA3, который предлагает более надежное шифрование данных и защиту от атак с использованием перебора паролей. &lt;…&gt; Встроенные менеджеры паролей браузеров удобны, но менее безопасны, чем специализированные программы для управления паролями, такие как Bitwarden или 1Password. Избегайте хранения банковских данных в браузерах&quot;, — говорится в сообщении.В общественных Wi-Fi сетях нужно пользоваться приватными вкладками и избегать финансовых операций через открытые сети. Также важно выбирать уникальные, сложные ответы или зашифрованные подсказки на контрольные вопросы."Даже если ваш пароль сложный, злоумышленники могут получить доступ через контрольные вопросы, ответы на которые часто легко угадать или найти в соцсетях. Например, если контрольный вопрос — "Девичья фамилия матери", то ответ можно найти через социальные сети или Getcontact", — заключили полицейские.Там предупредили, что мошенники при этом часто играют на эмоциях. Они создают срочности или опасности. Поэтому в подобных ситуациях нужно сохранять спокойствие и проверять информацию на официальных сайтах.
https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79624/63/796246375_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a88631dccdb6632ccf813db85ff423bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, мошенники, россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, мошенники, Россия
МВД назвало неочевидные ошибки в защите от мошенников

МВД предостерегло от использования устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЗнак Wi-Fi
Знак Wi-Fi - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Знак Wi-Fi. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Чтобы защититься от злоумышленников, нужно отказаться от устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi и не сохранять банковские карты в браузерах, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
«

"Неочевидные ошибки в защите от мошенников. <…> Многие продолжают использовать WEP или WPA для защиты домашней сети, хотя они давно считаются уязвимыми. Переключитесь на WPA3, который предлагает более надежное шифрование данных и защиту от атак с использованием перебора паролей. <…> Встроенные менеджеры паролей браузеров удобны, но менее безопасны, чем специализированные программы для управления паролями, такие как Bitwarden или 1Password. Избегайте хранения банковских данных в браузерах", — говорится в сообщении.

В общественных Wi-Fi сетях нужно пользоваться приватными вкладками и избегать финансовых операций через открытые сети. Также важно выбирать уникальные, сложные ответы или зашифрованные подсказки на контрольные вопросы.
"Даже если ваш пароль сложный, злоумышленники могут получить доступ через контрольные вопросы, ответы на которые часто легко угадать или найти в соцсетях. Например, если контрольный вопрос — "Девичья фамилия матери", то ответ можно найти через социальные сети или Getcontact", — заключили полицейские.
Там предупредили, что мошенники при этом часто играют на эмоциях. Они создают срочности или опасности. Поэтому в подобных ситуациях нужно сохранять спокойствие и проверять информацию на официальных сайтах.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram
23 октября 2024, 10:47
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествиямошенникиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала