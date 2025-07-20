https://ria.ru/20250720/moshenniki-2030293310.html

МВД назвало неочевидные ошибки в защите от мошенников

МВД назвало неочевидные ошибки в защите от мошенников - РИА Новости, 20.07.2025

МВД назвало неочевидные ошибки в защите от мошенников

Чтобы защититься от злоумышленников, нужно отказаться от устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi и не сохранять банковские карты в браузерах, предупредило... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:37:00+03:00

2025-07-20T18:37:00+03:00

2025-07-20T19:09:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

мошенники

россия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Чтобы защититься от злоумышленников, нужно отказаться от устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi и не сохранять банковские карты в браузерах, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале."Неочевидные ошибки в защите от мошенников. <…> Многие продолжают использовать WEP или WPA для защиты домашней сети, хотя они давно считаются уязвимыми. Переключитесь на WPA3, который предлагает более надежное шифрование данных и защиту от атак с использованием перебора паролей. <…> Встроенные менеджеры паролей браузеров удобны, но менее безопасны, чем специализированные программы для управления паролями, такие как Bitwarden или 1Password. Избегайте хранения банковских данных в браузерах", — говорится в сообщении.В общественных Wi-Fi сетях нужно пользоваться приватными вкладками и избегать финансовых операций через открытые сети. Также важно выбирать уникальные, сложные ответы или зашифрованные подсказки на контрольные вопросы."Даже если ваш пароль сложный, злоумышленники могут получить доступ через контрольные вопросы, ответы на которые часто легко угадать или найти в соцсетях. Например, если контрольный вопрос — "Девичья фамилия матери", то ответ можно найти через социальные сети или Getcontact", — заключили полицейские.Там предупредили, что мошенники при этом часто играют на эмоциях. Они создают срочности или опасности. Поэтому в подобных ситуациях нужно сохранять спокойствие и проверять информацию на официальных сайтах.

https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, мошенники, россия