https://ria.ru/20250720/mkad-2030307732.html

Движение на 45 километре МКАД восстановили после массового ДТП

Движение на 45 километре МКАД восстановили после массового ДТП - РИА Новости, 20.07.2025

Движение на 45 километре МКАД восстановили после массового ДТП

Движение на внутренней стороне 45 километра МКАД в Москве восстановлено после массового ДТП, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:50:00+03:00

2025-07-20T20:50:00+03:00

2025-07-20T20:50:00+03:00

происшествия

москва

мкад

департамент транспорта г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/110357/44/1103574482_0:596:2049:1748_1920x0_80_0_0_f828cf016fd08732a96e64c18bded62e.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 45 километра МКАД в Москве восстановлено после массового ДТП, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал, что движение было затруднено на 3,7 километра из-за массового ДТП на внутренней стороне МКАД около пересечения с Ленинским проспектом. "Движение на внутренней стороне 45 километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250713/ekspert-2028827479.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мкад, департамент транспорта г. москвы