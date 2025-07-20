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Движение на 45 километре МКАД восстановили после массового ДТП - РИА Новости, 20.07.2025
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Движение на 45 километре МКАД восстановили после массового ДТП
Движение на 45 километре МКАД восстановили после массового ДТП - РИА Новости, 20.07.2025
Движение на 45 километре МКАД восстановили после массового ДТП
Движение на внутренней стороне 45 километра МКАД в Москве восстановлено после массового ДТП, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:50:00+03:00
2025-07-20T20:50:00+03:00
происшествия
москва
мкад
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 45 километра МКАД в Москве восстановлено после массового ДТП, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал, что движение было затруднено на 3,7 километра из-за массового ДТП на внутренней стороне МКАД около пересечения с Ленинским проспектом. "Движение на внутренней стороне 45 километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, мкад, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, МКАД, Департамент транспорта г. Москвы
Движение на 45 километре МКАД восстановили после массового ДТП

Дептранс Москвы: движение на внутренней стороне 45 километра МКАД восстановили

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДвижение транспорта на МКАД
Движение транспорта на МКАД - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Движение транспорта на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 45 километра МКАД в Москве восстановлено после массового ДТП, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что движение было затруднено на 3,7 километра из-за массового ДТП на внутренней стороне МКАД около пересечения с Ленинским проспектом.
«
"Движение на внутренней стороне 45 километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияМоскваМКАДДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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