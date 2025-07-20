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Гаубица группировки "Центр" сорвала ротацию ВСУ под Красноармейском
Гаубица группировки "Центр" сорвала ротацию ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 20.07.2025
Гаубица группировки "Центр" сорвала ротацию ВСУ под Красноармейском
Расчет буксируемой гаубицы Д-30 гвардейского танкового соединения российской группировки войск "Центр" уничтожил живую силу противника, сорвав ротацию... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T05:04:00+03:00
2025-07-20T05:04:00+03:00
2025-07-20T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Расчет буксируемой гаубицы Д-30 гвардейского танкового соединения российской группировки войск "Центр" уничтожил живую силу противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "(На красноармейском направлении - ред.) был выявлен район скопления живой силы ВСУ, а также подвоз боеприпасов подразделениям украинских боевиков на линию боевого соприкосновения... Расчет буксируемой гаубицы Д-30 соединения оперативно выдвинулся на позицию и приступил к ведению огня с использованием 122-миллиметровых осколочно-фугасных боеприпасов", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчетами БПЛА соединения, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.
https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097383.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Гаубица группировки "Центр" сорвала ротацию ВСУ под Красноармейском
Минобороны: расчет гаубицы Д-30 "Центра" сорвал ротацию ВСУ под Красноармейском