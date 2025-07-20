https://ria.ru/20250720/minoborony-2030224887.html

Гаубица группировки "Центр" сорвала ротацию ВСУ под Красноармейском

Гаубица группировки "Центр" сорвала ротацию ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 20.07.2025

Гаубица группировки "Центр" сорвала ротацию ВСУ под Красноармейском

Расчет буксируемой гаубицы Д-30 гвардейского танкового соединения российской группировки войск "Центр" уничтожил живую силу противника, сорвав ротацию... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T05:04:00+03:00

2025-07-20T05:04:00+03:00

2025-07-20T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Расчет буксируемой гаубицы Д-30 гвардейского танкового соединения российской группировки войск "Центр" уничтожил живую силу противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "(На красноармейском направлении - ред.) был выявлен район скопления живой силы ВСУ, а также подвоз боеприпасов подразделениям украинских боевиков на линию боевого соприкосновения... Расчет буксируемой гаубицы Д-30 соединения оперативно выдвинулся на позицию и приступил к ведению огня с использованием 122-миллиметровых осколочно-фугасных боеприпасов", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчетами БПЛА соединения, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097383.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)