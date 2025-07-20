https://ria.ru/20250720/millioner-2030282772.html
Миллионер тайно женился и умер на следующий день
Миллионер тайно женился и умер на следующий день - РИА Новости, 20.07.2025
Миллионер тайно женился и умер на следующий день
В Ирландии расследуют смерть 75-летнего фермера-миллионера Джо Грогана, который женился на своей 50-летней сиделке Лизе Флаэрти и умер на следующий день после... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:50:00+03:00
2025-07-20T16:50:00+03:00
2025-07-20T21:59:00+03:00
в мире
ирландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030290551_0:183:634:540_1920x0_80_0_0_d49312e5fa892bac0b52c9056b505c94.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Ирландии расследуют смерть 75-летнего фермера-миллионера Джо Грогана, который женился на своей 50-летней сиделке Лизе Флаэрти и умер на следующий день после свадьбы, сообщает Daily Mirror."Джо Гроган умер в своем доме в ирландском Талламоре 15 апреля 2023 года, всего через 24 часа после того, как женился на своей сиделке Лизе Флаэрти, работавшей неполный рабочий день. На свадьбе не присутствовал ни один из его родственников. Более того, они даже не подозревали, что пара состоит в отношениях", — говорится в публикации.Родственники Грогана потребовали проведения расследования обстоятельств его смерти и брака, заявив о наличии "множества вопросов, которые остаются без ответа".По информации издания, причину смерти фермера не смогли установить из-за невозможности вскрытия, поскольку тело было забальзамировано. Сообщается, что в январе 2023 года фермер прошел медицинское обследование, после которого ему диагностировали рак крови. Официальной причиной смерти миллионера считается инфекция.В результате короткого замужества Флаэрти получила в наследство ферму площадью 89 гектаров и стоимостью 5,5 миллиона евро.
https://ria.ru/20250614/kapur-2022855832.html
https://ria.ru/20240226/zvonok-1929450164.html
ирландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030290551_0:124:634:600_1920x0_80_0_0_81dd7fa27c286852597599590cc95834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия
Миллионер тайно женился и умер на следующий день
В Ирландии фермер-миллионер тайно женился и умер на следующий день
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
В Ирландии расследуют смерть 75-летнего фермера-миллионера Джо Грогана, который женился на своей 50-летней сиделке Лизе Флаэрти и умер на следующий день после свадьбы, сообщает Daily Mirror
.
"Джо Гроган умер в своем доме в ирландском Талламоре 15 апреля 2023 года, всего через 24 часа после того, как женился на своей сиделке Лизе Флаэрти, работавшей неполный рабочий день. На свадьбе не присутствовал ни один из его родственников. Более того, они даже не подозревали, что пара состоит в отношениях", — говорится в публикации.
Родственники Грогана потребовали проведения расследования обстоятельств его смерти и брака, заявив о наличии "множества вопросов, которые остаются без ответа".
По информации издания, причину смерти фермера не смогли установить из-за невозможности вскрытия, поскольку тело было забальзамировано. Сообщается, что в январе 2023 года фермер прошел медицинское обследование, после которого ему диагностировали рак крови. Официальной причиной смерти миллионера считается инфекция.
В результате короткого замужества Флаэрти получила в наследство ферму площадью 89 гектаров и стоимостью 5,5 миллиона евро.