https://ria.ru/20250720/millioner-2030282772.html

Миллионер тайно женился и умер на следующий день

Миллионер тайно женился и умер на следующий день - РИА Новости, 20.07.2025

Миллионер тайно женился и умер на следующий день

В Ирландии расследуют смерть 75-летнего фермера-миллионера Джо Грогана, который женился на своей 50-летней сиделке Лизе Флаэрти и умер на следующий день после... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:50:00+03:00

2025-07-20T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Ирландии расследуют смерть 75-летнего фермера-миллионера Джо Грогана, который женился на своей 50-летней сиделке Лизе Флаэрти и умер на следующий день после свадьбы, сообщает Daily Mirror."Джо Гроган умер в своем доме в ирландском Талламоре 15 апреля 2023 года, всего через 24 часа после того, как женился на своей сиделке Лизе Флаэрти, работавшей неполный рабочий день. На свадьбе не присутствовал ни один из его родственников. Более того, они даже не подозревали, что пара состоит в отношениях", — говорится в публикации.Родственники Грогана потребовали проведения расследования обстоятельств его смерти и брака, заявив о наличии "множества вопросов, которые остаются без ответа".По информации издания, причину смерти фермера не смогли установить из-за невозможности вскрытия, поскольку тело было забальзамировано. Сообщается, что в январе 2023 года фермер прошел медицинское обследование, после которого ему диагностировали рак крови. Официальной причиной смерти миллионера считается инфекция.В результате короткого замужества Флаэрти получила в наследство ферму площадью 89 гектаров и стоимостью 5,5 миллиона евро.

https://ria.ru/20250614/kapur-2022855832.html

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