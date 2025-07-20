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Миллионер тайно женился и умер на следующий день - РИА Новости, 20.07.2025
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16:50 20.07.2025 (обновлено: 21:59 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/millioner-2030282772.html
Миллионер тайно женился и умер на следующий день
Миллионер тайно женился и умер на следующий день - РИА Новости, 20.07.2025
Миллионер тайно женился и умер на следующий день
В Ирландии расследуют смерть 75-летнего фермера-миллионера Джо Грогана, который женился на своей 50-летней сиделке Лизе Флаэрти и умер на следующий день после... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:50:00+03:00
2025-07-20T21:59:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Ирландии расследуют смерть 75-летнего фермера-миллионера Джо Грогана, который женился на своей 50-летней сиделке Лизе Флаэрти и умер на следующий день после свадьбы, сообщает Daily Mirror."Джо Гроган умер в своем доме в ирландском Талламоре 15 апреля 2023 года, всего через 24 часа после того, как женился на своей сиделке Лизе Флаэрти, работавшей неполный рабочий день. На свадьбе не присутствовал ни один из его родственников. Более того, они даже не подозревали, что пара состоит в отношениях", — говорится в публикации.Родственники Грогана потребовали проведения расследования обстоятельств его смерти и брака, заявив о наличии "множества вопросов, которые остаются без ответа".По информации издания, причину смерти фермера не смогли установить из-за невозможности вскрытия, поскольку тело было забальзамировано. Сообщается, что в январе 2023 года фермер прошел медицинское обследование, после которого ему диагностировали рак крови. Официальной причиной смерти миллионера считается инфекция.В результате короткого замужества Флаэрти получила в наследство ферму площадью 89 гектаров и стоимостью 5,5 миллиона евро.
https://ria.ru/20250614/kapur-2022855832.html
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в мире, ирландия
В мире, Ирландия
Миллионер тайно женился и умер на следующий день

В Ирландии фермер-миллионер тайно женился и умер на следующий день

© Фото : соцсетиДжо Гроган
Джо Гроган - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : соцсети
Джо Гроган. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Ирландии расследуют смерть 75-летнего фермера-миллионера Джо Грогана, который женился на своей 50-летней сиделке Лизе Флаэрти и умер на следующий день после свадьбы, сообщает Daily Mirror.
"Джо Гроган умер в своем доме в ирландском Талламоре 15 апреля 2023 года, всего через 24 часа после того, как женился на своей сиделке Лизе Флаэрти, работавшей неполный рабочий день. На свадьбе не присутствовал ни один из его родственников. Более того, они даже не подозревали, что пара состоит в отношениях", — говорится в публикации.
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Родственники Грогана потребовали проведения расследования обстоятельств его смерти и брака, заявив о наличии "множества вопросов, которые остаются без ответа".
По информации издания, причину смерти фермера не смогли установить из-за невозможности вскрытия, поскольку тело было забальзамировано. Сообщается, что в январе 2023 года фермер прошел медицинское обследование, после которого ему диагностировали рак крови. Официальной причиной смерти миллионера считается инфекция.
В результате короткого замужества Флаэрти получила в наследство ферму площадью 89 гектаров и стоимостью 5,5 миллиона евро.
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