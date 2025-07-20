Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Мишустин: труд металлургов пользуется особым уважением в обществе
© Фото : НИТУ «МИСиС», Сергей ГнусковМеталлургические печи в процессе плавки металлов
© Фото : НИТУ «МИСиС», Сергей Гнусков
Металлургические печи в процессе плавки металлов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником, отметив, что их труд пользуется особым уважением в обществе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, подтвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2025 году День металлурга в России отмечается 20 июля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём металлурга. Ваш труд пользуется особым уважением в обществе. Продукция металлургии и металлообработки – это то, без чего не могут обойтись все сферы современной экономики. Отрасль обеспечивает достижение национальных целей, обороноспособность страны, благополучную жизнь наших граждан". - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что сегодня предприятия успешно решают поставленные задачи, привлекают инвестиции, строят, модернизируют производственные мощности, используют передовые научные разработки. Он подчеркнул, что широкое применение цифровых технологий даёт возможность оставаться конкурентоспособными, оптимизировать процессы управления, повышать промышленную безопасность, снижать техногенное воздействие на окружающую среду, но главное, что позволяет комплексу развиваться, – преданность своему делу, компетентность и целеустремлённость.
"Желаю российским металлургам новых успехов и достижений. Особые слова благодарности – ветеранам, которые являются примером для молодых специалистов. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям", - добавил премьер-министр.