https://ria.ru/20250720/merts-2030251710.html

Заявление Мерца о российской угрозе разозлило Запад

Заявление Мерца о российской угрозе разозлило Запад - РИА Новости, 20.07.2025

Заявление Мерца о российской угрозе разозлило Запад

Американский журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, назвавшего Россию главной угрозой для Европы. РИА Новости, 20.07.2025

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американский журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, назвавшего Россию главной угрозой для Европы."Он похож на ребенка, который изо всех сил пытается запомнить очень простой сценарий, данный ему его кураторами из военно-промышленного комплекса", — написал он, комментируя слова немецкого политика.В четверг Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ, в первых же абзацах документа в качестве основной причины для стратегического сотрудничества упоминается Российская Федерация.В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250720/putin-2030237716.html

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html

россия

европа

великобритания

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нато, фридрих мерц, россия, в мире, европа, великобритания, кир стармер, владимир путин