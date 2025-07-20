Рейтинг@Mail.ru
Заявление Мерца о российской угрозе разозлило Запад - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 20.07.2025 (обновлено: 13:08 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/merts-2030251710.html
Заявление Мерца о российской угрозе разозлило Запад
Заявление Мерца о российской угрозе разозлило Запад - РИА Новости, 20.07.2025
Заявление Мерца о российской угрозе разозлило Запад
Американский журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, назвавшего Россию главной угрозой для Европы. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:48:00+03:00
2025-07-20T13:08:00+03:00
нато
фридрих мерц
россия
в мире
европа
великобритания
кир стармер
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938051_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_db45d794e7989ee0fefe7258fdb7e4cc.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американский журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, назвавшего Россию главной угрозой для Европы."Он похож на ребенка, который изо всех сил пытается запомнить очень простой сценарий, данный ему его кураторами из военно-промышленного комплекса", — написал он, комментируя слова немецкого политика.В четверг Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ, в первых же абзацах документа в качестве основной причины для стратегического сотрудничества упоминается Российская Федерация.В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250720/putin-2030237716.html
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html
россия
европа
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f5abf21ef1c02bb2c1f73985edfd580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, фридрих мерц, россия, в мире, европа, великобритания, кир стармер, владимир путин
НАТО, Фридрих Мерц, Россия, В мире, Европа, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Путин
Заявление Мерца о российской угрозе разозлило Запад

Журналист Фази раскритиковал заявление Мерца, назвавшего Россию угрозой для ЕС

© AP Photo / Leon NealКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американский журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, назвавшего Россию главной угрозой для Европы.
"Он похож на ребенка, который изо всех сил пытается запомнить очень простой сценарий, данный ему его кураторами из военно-промышленного комплекса", — написал он, комментируя слова немецкого политика.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Германии раскрыли, что произойдет, если Путин и Трамп встретятся в Китае
Вчера, 09:07
В четверг Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ, в первых же абзацах документа в качестве основной причины для стратегического сотрудничества упоминается Российская Федерация.
В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Текут рекой". На Западе сделали неожиданное заявление о помощи Украине
Вчера, 08:41
 
НАТОФридрих МерцРоссияВ миреЕвропаВеликобританияКир СтармерВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала