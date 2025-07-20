https://ria.ru/20250720/merts-2030251710.html
Заявление Мерца о российской угрозе разозлило Запад
Заявление Мерца о российской угрозе разозлило Запад - РИА Новости, 20.07.2025
Заявление Мерца о российской угрозе разозлило Запад
Американский журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, назвавшего Россию главной угрозой для Европы. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:48:00+03:00
2025-07-20T11:48:00+03:00
2025-07-20T13:08:00+03:00
нато
фридрих мерц
россия
в мире
европа
великобритания
кир стармер
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938051_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_db45d794e7989ee0fefe7258fdb7e4cc.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американский журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, назвавшего Россию главной угрозой для Европы."Он похож на ребенка, который изо всех сил пытается запомнить очень простой сценарий, данный ему его кураторами из военно-промышленного комплекса", — написал он, комментируя слова немецкого политика.В четверг Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ, в первых же абзацах документа в качестве основной причины для стратегического сотрудничества упоминается Российская Федерация.В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250720/putin-2030237716.html
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html
россия
европа
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f5abf21ef1c02bb2c1f73985edfd580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, фридрих мерц, россия, в мире, европа, великобритания, кир стармер, владимир путин
НАТО, Фридрих Мерц, Россия, В мире, Европа, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Путин
Заявление Мерца о российской угрозе разозлило Запад
Журналист Фази раскритиковал заявление Мерца, назвавшего Россию угрозой для ЕС