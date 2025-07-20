https://ria.ru/20250720/los-andzheles-2030219689.html
Полиция считает, что наезд на толпу в Лос-Анджелесе был намеренным
Полиция считает, что наезд на толпу в Лос-Анджелесе был намеренным - РИА Новости, 20.07.2025
Полиция считает, что наезд на толпу в Лос-Анджелесе был намеренным
Полиция Лос-Анджелеса считает наезд на толпу в Лос-Анджелесе, в результате которого пострадали как минимум 30 человек, намеренным, сообщила представитель... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T02:28:00+03:00
2025-07-20T02:28:00+03:00
2025-07-20T02:28:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса считает наезд на толпу в Лос-Анджелесе, в результате которого пострадали как минимум 30 человек, намеренным, сообщила представитель полицейского департамента города Лиллиан Карранца. Пожарная служба города известила, что в субботу автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе, по меньшей мере 30 человек пострадали. Телеканал ABC со ссылкой на представителя пожарных населенного пункта отметил, что, по итогам предварительного расследования, водитель потерял сознание за рулем. "Это (наезд на толпу в Лос-Анджелесе - ред.) кажется намеренным", - заявила Карранца в эфире телеканала CBS. Как рассказала представитель полиции, въехав в толпу, водитель оказался окружен людьми, которые вытащили его из машины. Один них в него выстрелил, добавила Карранца. "Водитель был госпитализирован, его оперируют, но он также в стабильном состоянии", - уточнила представитель полиции.
https://ria.ru/20250719/los-andzheles-2030139570.html
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в мире, лос-анджелес, сша
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Полиция считает, что наезд на толпу в Лос-Анджелесе был намеренным
Полиция считает, что наезд на толпу в Лос-Анджелесе в субботу был намеренным