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Полиция считает, что наезд на толпу в Лос-Анджелесе был намеренным - РИА Новости, 20.07.2025
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02:28 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/los-andzheles-2030219689.html
Полиция считает, что наезд на толпу в Лос-Анджелесе был намеренным
Полиция считает, что наезд на толпу в Лос-Анджелесе был намеренным - РИА Новости, 20.07.2025
Полиция считает, что наезд на толпу в Лос-Анджелесе был намеренным
Полиция Лос-Анджелеса считает наезд на толпу в Лос-Анджелесе, в результате которого пострадали как минимум 30 человек, намеренным, сообщила представитель... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T02:28:00+03:00
2025-07-20T02:28:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса считает наезд на толпу в Лос-Анджелесе, в результате которого пострадали как минимум 30 человек, намеренным, сообщила представитель полицейского департамента города Лиллиан Карранца. Пожарная служба города известила, что в субботу автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе, по меньшей мере 30 человек пострадали. Телеканал ABC со ссылкой на представителя пожарных населенного пункта отметил, что, по итогам предварительного расследования, водитель потерял сознание за рулем. "Это (наезд на толпу в Лос-Анджелесе - ред.) кажется намеренным", - заявила Карранца в эфире телеканала CBS. Как рассказала представитель полиции, въехав в толпу, водитель оказался окружен людьми, которые вытащили его из машины. Один них в него выстрелил, добавила Карранца. "Водитель был госпитализирован, его оперируют, но он также в стабильном состоянии", - уточнила представитель полиции.
https://ria.ru/20250719/los-andzheles-2030139570.html
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в мире, лос-анджелес, сша
В мире, Лос-Анджелес, США
Полиция считает, что наезд на толпу в Лос-Анджелесе был намеренным

Полиция считает, что наезд на толпу в Лос-Анджелесе в субботу был намеренным

© AP Photo / Damian DovarganesМесто наезда автомобиля на толпу в американском городе Лос-Анджелес
Место наезда автомобиля на толпу в американском городе Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Место наезда автомобиля на толпу в американском городе Лос-Анджелес. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса считает наезд на толпу в Лос-Анджелесе, в результате которого пострадали как минимум 30 человек, намеренным, сообщила представитель полицейского департамента города Лиллиан Карранца.
Пожарная служба города известила, что в субботу автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе, по меньшей мере 30 человек пострадали. Телеканал ABC со ссылкой на представителя пожарных населенного пункта отметил, что, по итогам предварительного расследования, водитель потерял сознание за рулем.
Место наезда автомобиля на толпу в американском городе Лос-Анджелес. 19 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу
Вчера, 13:22
"Это (наезд на толпу в Лос-Анджелесе - ред.) кажется намеренным", - заявила Карранца в эфире телеканала CBS.
Как рассказала представитель полиции, въехав в толпу, водитель оказался окружен людьми, которые вытащили его из машины. Один них в него выстрелил, добавила Карранца.
"Водитель был госпитализирован, его оперируют, но он также в стабильном состоянии", - уточнила представитель полиции.
Место наезда автомобиля на толпу в американском городе Лос-Анджелес. 19 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Выросло число пострадавших из-за наезда на толпу автомобиля в Лос-Анджелесе
Вчера, 16:15
 
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