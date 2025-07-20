https://ria.ru/20250720/lipaev-2030243976.html

Владимир Липаев: действия Запада по милитаризации Румынии угрожают России

Владимир Липаев: действия Запада по милитаризации Румынии угрожают России - РИА Новости, 20.07.2025

Владимир Липаев: действия Запада по милитаризации Румынии угрожают России

Политический диалог России и Румынии остается замороженным из-за последовательного антироссийского курса Бухареста, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:22:00+03:00

2025-07-20T10:22:00+03:00

2025-07-20T10:22:00+03:00

румыния

россия

бухарест

никушор дан

майя санду

владимир путин

евросоюз

вооруженные силы украины

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Политический диалог России и Румынии остается замороженным из-за последовательного антироссийского курса Бухареста, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев. В беседе он подробно рассказал о последствиях возможной милитаризации Румынии для нее самой и о том, как она угрожает России, об абсурдных обвинениях в адрес российских дипломатов и о том, как гуманитарное сотрудничество между странами сохраняется благодаря взаимному интересу народов друг к другу.– Насколько, на ваш взгляд, ухудшились двусторонние отношения России и Румынии с начала специальной военной операции? Существует ли вероятность их полного разрыва при продолжении антироссийского курса румынских властей?– После начала СВО отношения между Россией и Румынией, действительно, заметно ухудшились. Причина – в позиции румынской стороны, которая проявляет тотальную солидарность с направленной на эскалацию международной напряженности политикой Евросоюза и НАТО. Румыния продолжает активно вмешиваться в конфликт на Украине (который, строго говоря, ее совершенно не касается), участвует в поставках оружия и боеприпасов, обучает военнослужащих ВСУ, оказывает финансовую, логистическую и другие виды поддержки преступному киевскому режиму в ущерб собственной экономической стабильности. Политический диалог между нашими странами заморожен, двустороннее сотрудничество приостановлено практически во всех областях, сохраняются лишь рабочие контакты по дипломатической линии. Тем не менее, надежда на возобновление полноценных, взаимоуважительных и прагматичных отношений остается, но все зависит от способности Бухареста отойти от своего нынешнего антироссийского курса. Для взаимовыгодного сотрудничества мы всегда открыты, но ошибочно полагать, что Россия с ее неисчерпаемыми природными богатствами заинтересована в нем больше, чем сама Румыния.– Весной этого года Бухарест выслал из Румынии российских дипломатов, а немного позднее из России были высланы несколько служащих румынского посольства. В чем суть обвинений Бухареста в адрес российских граждан?– В ноябре 2024 года так называемые системные партии, потерпев поражение в первом туре президентских выборов и осознав угрозу потери власти, пошли на беспрецедентный для любой демократической системы шаг и выборы просто отменили. Заодно возбудили уголовное дело против победителя первого тура Кэлина Джорджеску, чтобы не допустить его участия в повторных выборах. Эти действия надо было как-то оправдать, и для того, чтобы сохранить лицо, придумали легенду о внешнем (имея в виду Россию) вмешательстве в избирательный процесс. Никаких доказательств, разумеется, не было и быть не могло. Тем не менее, весной этого года румынская сторона именно под предлогом вмешательства в румынские выборы объявила персонами нон грата двух наших военных дипломатов. Обвинением вмешательства решили не ограничиться и приписали им для убедительности поддержку некоей группировки имени "Влада Цепеша" (Дракула, если кто забыл), которая якобы планировала, ни много ни мало, смену конституционного строя, захват правительства и переименование страны в "Гетию" (античное название территории современной Румынии). Разоблачители "заговора" роль будущего военного диктатора предназначили генерал-майору авиации в отставке Раду Теодору, выставив себя тем самым на посмешище – этому ветерану Второй мировой войны идет "всего лишь" 102-й год, и хотя он по-прежнему пребывает в здравом рассудке, по состоянию здоровья никак не может выполнить приписанную ему миссию. Разумеется, на эти абсолютно абсурдные обвинения, необъяснимые с точки зрения логики здравого смысла, российская сторона отреагировала адекватным образом.– Есть ли в Румынии политические силы, выступающие за нормализацию отношений с Москвой? Пытаются ли власти заглушить их голоса или дискредитировать, как такое происходит в ряде западных стран?– Среди находящихся у власти политических партий сохраняется устойчивый русофобский консенсус. В условиях жесткой политической цензуры донести до населения альтернативную точку зрения – дело непростое, а порой и опасное. Отдельные оппозиционные политики, позволяющие себе критиковать однобокий внешнеполитический курс страны, параметры которого задаются, как известно, в Брюсселе, немедленно клеймятся как "пророссийские" и "агенты Кремля", что мы видим на примере того же Кэлина Джорджеску. Такая шаблонная и примитивная тактика оказывает определенное воздействие, но в целом в обществе воспринимается с изрядной долей скептицизма.– Предпринимают ли румынские спецслужбы попытки вербовать дипломатов Российской Федерации? Оказывается ли на российских дипсотрудников какое-либо давление?– Западными спецслужбами оперативная работа по росгражданам, включая попытки вербовки, ведется постоянно. Разумеется, наши дипломаты и члены их семей являются объектом особого интереса. После начала СВО эта активность с использованием различных методов воздействия усилилась, но ощутимого результата все же не дала. Много ли вы можете назвать предателей-перебежчиков из числа дипломатических сотрудников?– Президент России Владимир Путин ранее подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", благодаря которому иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут временно жить в России без подтверждения владения русским языком. Обращались ли граждане Румынии в Посольство, чтобы получить временный вид на жительство в России после вступления указа в силу?– Решиться на такой ответственный жизненный шаг непросто по вполне понятным причинам. Тем не менее, мы наблюдаем устойчивый рост интереса румынских граждан к получению виз по данной программе. Еженедельно в посольство поступает около десятка телефонных звонков и писем с просьбой разъяснить порядок получения таких виз. Обращаются люди разных возрастов (от 20 до 60 лет) и уровней образования. Их объединяет неудовлетворенность происходящим в стране и неприятие навязываемых руководством Евросоюза неолиберальных установок, противоречащих традиционным духовно-нравственным ценностям, в особенности принятым в православной религии, которой придерживается подавляющее большинство населения Румынии (более 86%).– Как может измениться поддержка Украины со сменой власти в Румынии? Будет ли Бухарест более активно включаться в украинский кризис, следуя европейской политике на конфронтацию? Какая сумма уже потрачена на предоставление военной помощи Украине и о каких видах вооружений идет речь?– Никакая смена власти к существенным изменениям внешнеполитического курса Румынии сегодня не приведет. Не стоит питать иллюзий на этот счет. Страна слишком глубоко интегрирована в военно-политические схемы ЕС и НАТО, ее внешняя торговля в географическом плане слабо дифференцирована и практически полностью ориентирована на государства Евросоюза, финансовая стабильность в значительной степени зависит от европейских субсидий и кредитов.После прошедших в мае этого года президентских выборов в Румынии появились новый президент и новое правительство, что никак не повлияло на антироссийский курс Бухареста, который послушно следует линии на конфронтацию с Россией. Румыния продолжает оказывать ощутимую помощь Украине, в первую очередь военную. Через нее осуществляется переброска значительной части западных вооружений. В прошлом году Бухарест безвозмездно передал ВСУ систему Patriot, в Европейском учебном центре на румынской 86-й авиабазе в Фетешти проходят переподготовку украинские пилоты для полетов на истребителях F-16, в районе порта Констанца при участии Великобритании планируется открытие Регионального морского учебного центра для украинских военнослужащих, организован ремонт украинской военной техники. Очевидно, что это ведет к затягиванию конфликта на Украине и новым человеческим жертвам. Свою деструктивную политику Бухарест прикрывает демагогией о якобы несоблюдении Россией норм международного права и исходящей от нее военной угрозе.О суммах, выделяемых в помощь Киеву, здесь стараются не говорить, видимо, чтобы не нервировать налогоплательщиков. Но с учетом упомянутой выше системы Patriot они намного превышают один миллиард долларов США и продолжают расти.– Выражает ли Москва в диалоге с Бухарестом обеспокоенность расширением в Румынии авиабазы "Михай Когэлничану"? Как на это реагируют румынские власти? Воспринимает ли Российская Федерация эту базу как потенциальную угрозу? Румыния, будучи членом НАТО, принимает участие в военных учениях, которые в том числе проходят и на территории самой страны. Усилилась ли активность Бухареста в рамках альянса на фоне раздувания на Западе "российской угрозы" в последние годы?– Очевидно, что государства так называемого коллективного Запада пытаются, пока еще без прямого задействования своих вооруженных сил, все активней вмешиваться в конфликт на Украине, надеясь изменить его ход за счет повышения градуса эскалации. Использование территории ближайших к России государств-членов альянса, включая Румынию, рассматривается как один из инструментов такого вмешательства. По этой причине милитаризация Румынии идет полным ходом. Модернизируется военная инфраструктура, закупаются новые дорогостоящие виды вооружений и военной техники, расширяется авиабаза "Михай Когэлничану", расположенная на расстоянии менее 400 километров до Севастополя, увеличилась численность воинского контингента НАТО, постоянно дислоцированного на территории страны. С 2016 г. в районе населенного пункта Девеселу размещен американский комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore. Ежегодно проходят десятки натовских военных учений. Фактически, Румынии уготована роль форпоста НАТО на его юго-восточном фланге, который в случае глобального конфликта может быть использован для нанесения упреждающего, обезоруживающего удара по России.Разумеется, все эти действия создают дополнительные угрозы для нашей страны. Впрочем, и для самой Румынии такая политика связана с серьезными рисками, о которых правящие круги публику не информируют, убаюкивая ее уверениями, что натовский зонтик якобы будет надежной гарантией в случае чего. Между тем простая логика и здравый смысл говорят, что все обстоит с точностью до наоборот. Именно членство в НАТО и участие в авантюрных планах этого блока представляет сегодня главную угрозу для безопасности Румынии. Не удивительно, что многие здесь задают себе вопрос, в чьих интересах действуют нынешние руководители страны – брюссельской партии войны или своего народа?– На саммите НАТО в Гааге Румыния вместе с остальными странами блока подтвердила готовность увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году на фоне экономического кризиса в стране. Почему румынское правительство соглашается на такие траты при огромном дефиците бюджета? Как к таким решениям относится общественность?– Расходы Бухареста на оборону составили в прошлом году 2,26% от ВВП. На саммите НАТО в Гааге, состоявшемся 24-25 июня, Румыния в числе прочих членов Альянса взяла на себя обязательство к 2035 году довести их до 5%. Вопреки очевидным экономическим издержкам Румыния в общем строю с другими государствами Евросоюза продолжает следовать агрессивному антироссийскому курсу. Для оправдания ускоренного наращивания военных расходов граждан неустанно запугивают повторением заезженного мифа о "российской угрозе". Милитаризация преподносится как спасательный круг для экономики. Планы финансовых вливаний в оборонку не подвергаются пересмотру даже в условиях огромного бюджетного дефицита и принятого в этой связи правительством курса на жесткую экономию, предусматривающего повышение налогов, урезание социальных льгот, рост бытовых тарифов, замораживание доходов служащих в государственном секторе и другие подобные меры. Таким образом, издержки агрессивной политики, диктуемой Вашингтоном и Брюсселем, перекладываются на рядовых румынских граждан. Рассчитывая покрыть эти дополнительные траты за счет внешних заимствований, власти загоняют в долговое рабство будущие поколения румын. Вопрос, кому это выгодно, я думаю, риторический.– Остаются сегодня между Россией и Румынией какие-либо формы экономического или гуманитарного сотрудничества?– Несмотря на непростую ситуацию, гуманитарные контакты продолжаются. Взаимный интерес народов России и Румынии друг к другу естественен и обусловлен не только географией, но и общей, пусть и не простой историей, единой православной верой, богатыми культурными связями между нашим народами, неприятием навязываемых псевдолиберальной европейской элитой противоречащих человеческой природе новых нравственных ценностей. Попытки отмены русской культуры здесь предпринимались, отдельные одиозные СМИ, следуя брюссельским нарративам, отчаянно пытались, и продолжают пытаться, раздуть пламя русофобии, но в народе вся эта суета особого успеха не имеет. В 2024 году Федор Михайлович Достоевский стал самым продаваемым автором в Румынии в книжных интернет-магазинах. Тепло были приняты местной публикой ведущие артисты Мариинского театра, которые в апреле выступили на гала-концерте в Бухаресте. В Румынии исполняется русская музыка, в театрах ставятся спектакли по произведениям русских классиков, оперные и балетные представления на музыку Петра Ильича Чайковского не сходят с афиш. Кинопросмотры, концерты, просветительские акции в Русском культурном клубе при посольстве активно посещаются местными гражданами. Показательный пример – в июле этого года после объявления набора на курсы русского языка при посольстве количество подавших заявление на обучение с нуля более чем в три раза превысило план приема всего за один день записи.– Ранее в июне президент Румынии Никушор Дан в ходе визита в Кишинев заявил, что заинтересован в победе прозападных и проевропейских сил на парламентских выборах в Молдавии. Как вы считаете, попытаются ли румынские власти поспособствовать этому, и каким образом они могут это сделать?– Нынешние молдавские власти делают все, чтобы обеспечить себе победу на предстоящих в сентябре парламентских выборах. Понимая, что в условиях честной политической конкуренции шансов на это нет, они идут на различного рода ухищрения, манипуляции, шантаж, запрет политических партий, репрессии против неугодных, включая их уголовное преследование, жесточайшую цензуру, зачистку информпространства, психологическое давление на избирателей – иными словами используют стандартный арсенал средств, которыми оперирует сегодня европейская демократия.Румынские эмиссары практически в режиме нон-стоп посещают Молдавию, всячески демонстрируя поддержку правительству Майи Санду и ее так называемому проевропейскому выбору в противовес пророссийскому. Значительное число молдавских руководителей, включая президента, имеют румынские паспорта. Возникает вопрос, по отношению к какому государству они должны проявлять лояльность? В присяге, которая обязательна при приеме в румынское гражданство, претендент клянется быть верным румынскому государству и народу Румынии.На практике Молдавии навязывается сегодня антимолдавский выбор, который ведет к утрате национальной идентичности и государственного суверенитета. Не афишируя свое активное вмешательство в электоральные процессы в Молдавии, о качестве которого можно судить по недавней эпопее с выборами в самой Румынии, местный официоз лицемерно обвиняет в этом нашу страну.Примером воздействия на внутриполитическую ситуацию в соседней стране является недавнее решение о запрете на въезд в Румынию и, соответственно, в другие государства Шенгенской зоны мэру Кишинева и одному из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Иону Чебану. Ссылки на то, что он якобы представляет угрозу для национальной безопасности Румынии, мягко говоря, неубедительны. А вот цель ослабить перед выборами силы, оппозиционные Майе Санду, просто бросается в глаза. Об этом откровенно, буквально захлебываясь от благодарностей и восторга, кричат сейчас на каждом углу проправительственные кишиневские "эксперты".Было бы также любопытно узнать, какое количество молдаван, проживающих за рубежом, являются одновременно румынскими гражданами? И не они ли обеспечили победу Майе Санду на последних президентских выборах? При том, что молдавские избиратели в России были лишены права участвовать в выборах под фальшивым предлогом – невозможности обеспечения безопасности их проведения в нашей стране. Можно допустить, что не без подсказки из Бухареста, готовится повторение этой схемы на будущих парламентских выборах.– В ходе того же визита Дан поддержал идею унионизма и подчеркнул, что Бухарест готов к объединению, "если большинство граждан Молдавии этого пожелают". Могут ли румынские власти начать предпринимать какие-либо усилия, чтобы повлиять на общественное мнение в Молдавии по этому вопросу?– В принципе все политические силы в Румынии, включая оппозицию, едины в том, что Молдавия – часть Великой Румынии и воссоединение двух стран – процесс закономерный и исторически оправданный. При этом намеренно игнорируются объективные факты, о которых уместно было бы напомнить.Молдавия в ее нынешнем виде никогда не была частью Румынии. Она вошла в состав Российской империи в 1812 году как Бессарабия согласно договоренностям с Турцией. Румыния же как независимое государство сформировалась, исключительно благодаря России, по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов (никакие Франция или Великобритания отношения к этому не имеют). В 1918 году Бессарабия была оккупирована Румынией, которая воспользовалась слабостью тогдашней России вследствие революционных событий 1917 года и вторглась на ее территорию, что вообще-то можно расценить как предательство по отношению к союзнику, спасшему ее от полного разгрома немецкими войскам в 1916 году. В 1940 году Молдавия вошла в состав СССР, то есть произошел акт воссоединения, но в 1941-1944 годах она вновь была оккупирована. Документы, свидетельствующие о том, как проходили обе оккупации, сохранились и при необходимости могут быть предъявлены.Этногенез румын и молдаван проходил по-разному, с научной точки зрения это разные народы, хотя говорят на похожих языках. Но фактор языковой общности, как известно, сам по себе не определяет национальную идентичность. Попробуйте убедить австрийцев, что они часть немецкой нации! И таких примеров много.Очевидно, что осуществляемая сейчас полным ходом румынизация Молдавии имеет искусственный, во многом насильственный характер, и направлена на ее экономическое освоение, ассимиляцию в качестве и демографического придатка, ликвидацию национальной самобытности. В ходе переписи населения людей заставляют называть себя румынами. Отменяют молдавский язык, являющийся частью культурного кода. С детских лет навязывают искаженную версию истории. Требуют предать героическое прошлое своих предков, победивших фашизм вместе с другими народами Советского Союза, и причислить себя к тем, кто фашизм поддерживал.Несмотря на все это, продавливание унионистской повестки наперекор мнению большинства молдавского общества задача непростая. Почти 200 лет, когда Молдавия была в составе Российской Империи и Советского Союза, из истории не вычеркнуть. Молдаване – отдельный народ, который имеет свое собственное государство и вправе развивать его самостоятельно, без указок откуда бы то ни было, в том числе из Бухареста. На протяжении столетий Молдавия была тесно связана с Россией. Убрать эту связь – значит уничтожить, отменить молдавский народ в том виде, в каком он сформировался.– Директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников выразил мнение, что Румыния после победы Никушора Дана на президентских выборах может быть втянута в прямое столкновение с российскими миротворцами на Днестре. Какова, по Вашему мнению, вероятность того, что Румыния под влиянием усугубляющихся антироссийских настроений в ЕС пойдет на этот шаг?– Перспектива, что Румыния отважится на этот безрассудный шаг, представляется маловероятной, тем более что на Приднестровье она, в общем-то, никогда особо не претендовала. Да и в целом, воинственные настроения не характерны для румынского народа – мне кажется, он был бы только благодарен натовским стратегам, если бы они оставили его в покое. Согласно недавнему, проведенному в июне, опросу общественного мнения, страх втягивания страны в вооруженный конфликт занимает первое место, почти в три раза превосходя опасения граждан за свое здоровье и боязнь роста цен. Несмотря на то, что, как уже было сказано, общество здесь настойчиво пугают мнимой "российской угрозой", подавляющее большинство населения идею участия в военном столкновении с Россией не поддерживает.А вот чего, на мой взгляд, следует опасаться, так это военной интервенции в Приднестровье государств-членов НАТО под предлогом организованной ими провокации, на что они, как известно, большие мастера.

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Варвара Скокшина

румыния, россия, бухарест, никушор дан, майя санду, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, f-16, интервью