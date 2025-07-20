https://ria.ru/20250720/krym-2030270241.html
РСТ порекомендовал туристам изучить альтернативные маршруты в Крым
РСТ порекомендовал туристам изучить альтернативные маршруты в Крым - РИА Новости, 20.07.2025
РСТ порекомендовал туристам изучить альтернативные маршруты в Крым
Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам изучить альтернативные способы проезда в Крым, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:02:00+03:00
2025-07-20T15:02:00+03:00
2025-07-20T15:04:00+03:00
туризм
республика крым
тамань (станица)
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам изучить альтернативные способы проезда в Крым, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты, сообщили в пресс-службе союза. По данным РСТ, крупная пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани. Уточняется, что на участке протяженностью несколько километров скопилось около 1000 автомобилей. Со стороны Крымского полуострова движение также затруднено - в пробке находится порядка 100 машин. Среднее время ожидания на данный момент составляет от 2 до 3 часов, говорится в сообщении. "Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты", - заявили в союзе. Также РСТ советует водителям заранее запастись водой и необходимыми вещами на случай длительных задержек в пути.
https://ria.ru/20250501/krym-2014599666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, тамань (станица), российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Республика Крым, Тамань (станица), Российский союз туриндустрии (РСТ)
РСТ порекомендовал туристам изучить альтернативные маршруты в Крым
РСТ порекомендовал туристам изучить другие маршруты в Крым из-за пробки у моста