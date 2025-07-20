https://ria.ru/20250720/krym-2030237571.html

"Это беспокоит". В Турции сделали неожиданное заявление о Крыме

"Это беспокоит". В Турции сделали неожиданное заявление о Крыме - РИА Новости, 20.07.2025

"Это беспокоит". В Турции сделали неожиданное заявление о Крыме

Украинцев беспокоит, что Крым в составе России стал лучше, сообщает турецкое издание dikGAZETE. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:06:00+03:00

2025-07-20T09:06:00+03:00

2025-07-20T14:38:00+03:00

в мире

республика крым

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турция

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинцев беспокоит, что Крым в составе России стал лучше, сообщает турецкое издание dikGAZETE."После присоединения к России как администрация Республики Крым, так и федеральное правительство вложили значительные средства в полуостров. Считаю, что сейчас Крым находится в гораздо лучшем состоянии, чем 15-20 лет назад. Регион стал более спокойным и комфортным местом, где людям легче найти работу. Разумеется, это беспокоит украинцев, западные страны и их пропагандистов", — написал автор публикации.Обозреватель указал, что из-за этого киевский режим пытается сделать все, чтобы нарушить мир и спокойствие на полуострове.Кроме того, автор материала надеется, что когда-нибудь украинцы признают, что Крым в составе России находится в гораздо лучшем состоянии, чем когда-либо.В апреле Владимир Зеленский признал, что его страна не сможет вернуть полуостров военным путем. В ноябре 2024 года он также признавал невозможность для Украины вернуться к границам 1991-го.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250719/orban-2030164882.html

https://ria.ru/20250719/guardian-2030152497.html

республика крым

россия

турция

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