Рейтинг@Mail.ru
"Это беспокоит". В Турции сделали неожиданное заявление о Крыме - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 20.07.2025 (обновлено: 14:38 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/krym-2030237571.html
"Это беспокоит". В Турции сделали неожиданное заявление о Крыме
"Это беспокоит". В Турции сделали неожиданное заявление о Крыме - РИА Новости, 20.07.2025
"Это беспокоит". В Турции сделали неожиданное заявление о Крыме
Украинцев беспокоит, что Крым в составе России стал лучше, сообщает турецкое издание dikGAZETE. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:06:00+03:00
2025-07-20T14:38:00+03:00
в мире
республика крым
россия
турция
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808834_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_a8900fa18249d0e19562ad3b3e786650.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинцев беспокоит, что Крым в составе России стал лучше, сообщает турецкое издание dikGAZETE.&quot;После присоединения к России как администрация Республики Крым, так и федеральное правительство вложили значительные средства в полуостров. Считаю, что сейчас Крым находится в гораздо лучшем состоянии, чем 15-20 лет назад. Регион стал более спокойным и комфортным местом, где людям легче найти работу. Разумеется, это беспокоит украинцев, западные страны и их пропагандистов&quot;, — написал автор публикации.Обозреватель указал, что из-за этого киевский режим пытается сделать все, чтобы нарушить мир и спокойствие на полуострове.Кроме того, автор материала надеется, что когда-нибудь украинцы признают, что Крым в составе России находится в гораздо лучшем состоянии, чем когда-либо.В апреле Владимир Зеленский признал, что его страна не сможет вернуть полуостров военным путем. В ноябре 2024 года он также признавал невозможность для Украины вернуться к границам 1991-го.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250719/orban-2030164882.html
https://ria.ru/20250719/guardian-2030152497.html
республика крым
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808834_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f3adac3fa316a41f3ccf865b6842663c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, россия, турция, владимир зеленский, украина
В мире, Республика Крым, Россия, Турция, Владимир Зеленский, Украина
"Это беспокоит". В Турции сделали неожиданное заявление о Крыме

dikGAZETE: украинцев беспокоит, что Крым в составе России стал лучше

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинцев беспокоит, что Крым в составе России стал лучше, сообщает турецкое издание dikGAZETE.
«

"После присоединения к России как администрация Республики Крым, так и федеральное правительство вложили значительные средства в полуостров. Считаю, что сейчас Крым находится в гораздо лучшем состоянии, чем 15-20 лет назад. Регион стал более спокойным и комфортным местом, где людям легче найти работу. Разумеется, это беспокоит украинцев, западные страны и их пропагандистов", — написал автор публикации.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Безумная фантазия". Орбан сделал неожиданное заявление о России
19 июля, 16:38
Обозреватель указал, что из-за этого киевский режим пытается сделать все, чтобы нарушить мир и спокойствие на полуострове.
Кроме того, автор материала надеется, что когда-нибудь украинцы признают, что Крым в составе России находится в гораздо лучшем состоянии, чем когда-либо.
В апреле Владимир Зеленский признал, что его страна не сможет вернуть полуостров военным путем. В ноябре 2024 года он также признавал невозможность для Украины вернуться к границам 1991-го.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СМИ сообщили об "адской" ночи на Украине
19 июля, 15:12
 
В миреРеспублика КрымРоссияТурцияВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала