https://ria.ru/20250720/klip-2030286062.html

Shaman объяснил, почему в его новом клипе не снялась Мизулина

Shaman объяснил, почему в его новом клипе не снялась Мизулина - РИА Новости, 20.07.2025

Shaman объяснил, почему в его новом клипе не снялась Мизулина

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина не снялась в клипе на песню "Прямо по сердцу", с которой представитель России Shaman (Ярослав Дронов)... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:22:00+03:00

2025-07-20T17:22:00+03:00

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россия

москва

владимир путин

яна чурикова

лига безопасного интернета

екатерина мизулина

московская область (подмосковье)

шоубиз

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина не снялась в клипе на песню "Прямо по сердцу", с которой представитель России Shaman (Ярослав Дронов) выступит на музыкальном конкурсе "Интервидение 2025", по решению режиссера, сообщил артист. "Потому что так решил режиссер клипа", - ответил он на вопрос телеведущей Яны Чуриковой во время беседы "Новая эра: Интервидение 2025" в VK Лектории в Лужниках, где в эти выходные проходит VK fest 2025. В свою очередь режиссер клипа Эльвин Фомин добавил, что на роль главной героини клипа проходил кастинг, по итогу которого выбрали очень интересную и красивую актрису. "У Екатерины, как я понимаю, другая работа", - подчеркнул он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250719/intervidenie-2030192764.html

https://ria.ru/20250720/shaman-2030260640.html

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россия, москва, владимир путин, яна чурикова, лига безопасного интернета, екатерина мизулина, московская область (подмосковье)