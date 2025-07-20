Рейтинг@Mail.ru
Shaman объяснил, почему в его новом клипе не снялась Мизулина - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:22 20.07.2025 (обновлено: 17:30 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/klip-2030286062.html
Shaman объяснил, почему в его новом клипе не снялась Мизулина
Shaman объяснил, почему в его новом клипе не снялась Мизулина - РИА Новости, 20.07.2025
Shaman объяснил, почему в его новом клипе не снялась Мизулина
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина не снялась в клипе на песню "Прямо по сердцу", с которой представитель России Shaman (Ярослав Дронов)... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T17:22:00+03:00
2025-07-20T17:30:00+03:00
россия
москва
владимир путин
яна чурикова
лига безопасного интернета
екатерина мизулина
московская область (подмосковье)
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003965053_0:104:3078:1835_1920x0_80_0_0_e19ed0bf6f118fe20e237babe0d50493.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина не снялась в клипе на песню "Прямо по сердцу", с которой представитель России Shaman (Ярослав Дронов) выступит на музыкальном конкурсе "Интервидение 2025", по решению режиссера, сообщил артист. "Потому что так решил режиссер клипа", - ответил он на вопрос телеведущей Яны Чуриковой во время беседы "Новая эра: Интервидение 2025" в VK Лектории в Лужниках, где в эти выходные проходит VK fest 2025. В свою очередь режиссер клипа Эльвин Фомин добавил, что на роль главной героини клипа проходил кастинг, по итогу которого выбрали очень интересную и красивую актрису. "У Екатерины, как я понимаю, другая работа", - подчеркнул он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250719/intervidenie-2030192764.html
https://ria.ru/20250720/shaman-2030260640.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003965053_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_0c77b7cb60275542e1f2935d55609569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, яна чурикова, лига безопасного интернета, екатерина мизулина, московская область (подмосковье)
Россия, Москва, Владимир Путин, Яна Чурикова, Лига безопасного интернета, Екатерина Мизулина, Московская область (Подмосковье), Шоубиз
Shaman объяснил, почему в его новом клипе не снялась Мизулина

Shaman на вопрос об участии Мизулиной в клипе: у нее другая работа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN и Екатерина Мизулина
Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина не снялась в клипе на песню "Прямо по сердцу", с которой представитель России Shaman (Ярослав Дронов) выступит на музыкальном конкурсе "Интервидение 2025", по решению режиссера, сообщил артист.
"Потому что так решил режиссер клипа", - ответил он на вопрос телеведущей Яны Чуриковой во время беседы "Новая эра: Интервидение 2025" в VK Лектории в Лужниках, где в эти выходные проходит VK fest 2025.
Певица Клава Кока - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения"
19 июля, 20:04
В свою очередь режиссер клипа Эльвин Фомин добавил, что на роль главной героини клипа проходил кастинг, по итогу которого выбрали очень интересную и красивую актрису.
"У Екатерины, как я понимаю, другая работа", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Shaman - Прямо по сердцу. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Shaman выпустил клип на песню "Прямо по сердцу"
Вчера, 13:20
 
ШоубизРоссияМоскваВладимир ПутинЯна ЧуриковаЛига безопасного интернетаЕкатерина МизулинаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала