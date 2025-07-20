https://ria.ru/20250720/kitay-2030298996.html

Власти китайской провинции извинились за отравление свинцом детей в детсаду

Власти китайской провинции извинились за отравление свинцом детей в детсаду - РИА Новости, 20.07.2025

Власти китайской провинции извинились за отравление свинцом детей в детсаду

Власти северо-западной китайской провинции Ганьсу принесли извинения за случай с отравлением более 240 воспитанников одного из детских садов региона свинцом,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T19:42:00+03:00

2025-07-20T19:42:00+03:00

2025-07-20T19:42:00+03:00

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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Власти северо-западной китайской провинции Ганьсу принесли извинения за случай с отравлением более 240 воспитанников одного из детских садов региона свинцом, следует из отчета по итогам расследования местного правительства. "Партийный комитет и правительство провинции глубоко опечалены из-за аномального уровня свинца в крови (детей - ред.) в детском саду "Хэши Пэйсинь" в районе Майцзи города Тяньшуй и приносят глубокие извинения детям и их родителям", - говорится в отчете по итогам правительственного расследования, опубликованном на сайте правительства провинции Ганьсу. В отчете сообщается, что "в детском саду "Хэши Пэйсинь" района Майцзи города Тяньшуй числится 251 ребёнок и 34 педагога, в соответствии с принципом всеобщего тестирования, все дети прошли тестирование для проверки уровня свинца в крови, их них у 247 детей и 28 педагогов был выявлен аномальный уровень свинца в крови". "По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 20 июля из 235 госпитализированных для лечения 234 человека завершили первый курс лечения и были выписаны, а один человек всё ещё находится в больнице. По заключению экспертной группы, уровень содержания свинца в крови после лечения снизился в среднем на 40,21% по сравнению с показателями до начала лечения, а эффект лечения достиг ожидаемых значений", - говорится в отчете. Власти обязуются пристально следить за лечением пострадавших, к которому были привлечены педиатры и токсикологи, а также гарантировать бесплатное лечение всем пациентам, выдачу пособий на питание и прочих субсидий для обеспечения здорового развития пострадавших от отравления детей. В ходе расследования было установлено, что директор детсада в начале 2024 года для повышения привлекательности дошкольного учебного учреждения решил улучшить цвет и внешний вид блюд. С согласия одного из инвесторов он поручил главному повару приобрести красители для добавления в блюда. В результате детский сад приобрел дешевые красители, которые регулярно добавлялись в еду детей. К настоящему моменту по делу об отравлении детей в детском саду под стражу были взяты шесть человек, включая директора, главного повара и инвестора детсада, в отношении еще 17 человек ведется расследование, среди них сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Ганьсу, персонал Второй народной больницы города Тяньшуй, сотрудники комитета по вопросам здравоохранения провинции, члены горкома, городского правительства. Ранее новостной портал "Шанъю Синьвэнь" сообщал, что в начале июля в крови воспитанников одного из детских садов в городском округе Тяньшуй обнаружили аномально высокий уровень свинца. Согласно медицинскому отчету, уровень свинца в крови госпитализированных составлял от 300 до 400 микрограммов на литр. Власти района Майцзи города Тяньшуй ранее сообщили, что детский сад использовал пищевые добавки с нарушением правил, что привело к аномальному уровню свинца в крови детей. У некоторых воспитанников детсада какое-то время наблюдались такие симптомы, тошнота, диарея, боли в ногах и боли в животе, черные пятна на деснах и выпадение волос.

https://ria.ru/20250711/vrach-2028473695.html

https://ria.ru/20250706/otravlenie-2027471345.html

https://ria.ru/20250128/altay-1995939195.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ганьсу, китай